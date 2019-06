Ghostbusters: replica ufficiale del cane infernale a grandezza naturale

Di Pietro Ferraro venerdì 14 giugno 2019

Con il 35° anniversario di "Ghostbusters" in corso arriva una nuova replica a grandezza naturale del "Cane infernale".

Il 35° anniversario di Ghostbusters è in corso e tra le iniziative legate all'evento c'è il ritorno in home-video, via Universal Pictures Home Entertainment Italia, del primo leggendario capitolo con due imperdibili edizioni speciali da collezione, già disponibili dal 12 giugno: un'edizione "Steelbook 4k Ultra HD" e l’incredibile "Ghost Trap limited edition", che contiene il disco del primo iconico film in formato Blu-ray all’interno di un pack che farà la gioia di ogni appassionato della commedia sovrannaturale più popolare di sempre.

Dopo le nuove uscite italiane home-video andiamo a proporvi una vera chicca, trattasi di una nuova replica del Cane Infernale aka Terror Dog realizzato a grandezza naturale. Gli irriducibili fan del franchise possono ora preordinare la terrificante bestia infernale per consegne previste ad agosto. La replica del "Terror Dog" è prodotta su licenza ufficiale da Spirit Halloween e pesa circa 21 chili. Il "Terror Dog" è realizzato con schiuma di lattice e misura 91 cm in altezza e 171 cm in lunghezza.

Il tuo personaggio preferito di Ghostbusters è vivo! Questa replica a grandezza naturale del Terror Dog metterà tutti i tuoi ospiti di fronte alla paura e darà loro un brivido mentre i suoi occhi si illuminano di un rosso incandescente. Una volta che la bestia si scatena, ti suggeriamo di correre finché puoi! Potrebbe essere troppo tardi quando questo cane demoniaco ti ha in pugno!

I Cani infernali sono noti per la loro apparizione nel film originale "Ghostbusters" del 1984. Assomigliano a veri cani, ma hanno le corna ed occhi rosso brillante e possono utilizzare esseri umani come "contenitori", che vengono mostrati nel film quando subentrano a Dana Barrett e Louis Tully.

I due cani infernali presenti in "Ghostbusters" sono servitori fedeli di Gozer il distruggitore e noti come "Zuul il Guardia di Porta" e "Vinz Clortho il Mastro di Chiavi". Prendono il sopravvento sulle forme umane di Dana Barrett e Louis Tully e poi si trasformano nelle loro versioni canine demoniache e vengono colpiti da un fulmine annunciando l'ingresso di Gozer.

La replica del "Terror Dog" è attualmente disponibile in pre-ordine QUI a 499,99$ con consegne previste a fine agosto.

