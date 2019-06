Rambo 6, Sylvester Stallone è pronto a farne un altro

Di Federico Boni venerdì 14 giugno 2019

Rambo potrebbe pareggiare i conti con Rocky.

72 anni e non sentirli. In attesa di vedere in sala Rambo: Last Blood, Sylvester Stallone ha confessato che la saga potrebbe proseguire.

Pensavo che Rocky 3 sarebbe stato l'ultimo, sapete. Quindi non so niente. Se funziona, continuerò, perché mi piace così tanto.

Rambo: Last Blood - primo trailer italiano di Rambo 5 Scopri "Rambo 5" video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel con Sylvester Stallone nei cinema italiani dal 14 novembre 2019. Nel caso in cui Rambo 5 dovesse andare bene in sala, Sly proseguirebbe con un altro capitolo, il sesto, pareggiando i conti con il mitico Rocky, poi proseguito grazie allo spin-off Creed. Diretto da Adrian Grunberg, Last Blood è stato sceneggiato da Matt Cirulnick (Absentia), con Avi Lerner e Kevin King produttori. Nel 2008 l'ultimo capitolo visto al cinema, John Rambo, in grado di incassare 113,2 milioni di dollari worldwide dopo esserne costati 50.

Last Blood, che uscirà in sala il 14 novembre, vedrà Stallone tornare ad interpretare il veterano di guerra del Vietnam ed ex soldato delle forze speciali dell’esercito americano. Dopo aver abbattuto soldati sovietici in Vietnam e Afghanistan, e massacrato brutali combattenti dell'esercito birmano, John torna nel ranch di famiglia per iniziare finalmente una vita tranquilla... prima che il destino lo riporti di nuovo a scatenare l’inferno contro un ultimo nemico.

Fonte: Comingsoon.net