King Richard, il biopic sul padre delle sorelle Williams ha un regista

Di Federico Boni giovedì 13 giugno 2019

Lo sconosciuto Reinaldo Marcus Green alla regia di King Richard, con Will Smith mattatore.





Reinaldo Marcus Green dirigerà il film che vedrà Will Smith nei panni del padre di Venus e Serena Williams, campionesse di tennis.

King Richard il titolo della pellicola, che racconterà la vera storia di Richard Williams, padre padrone che allenò duramente le sue due figlie sin da piccole, cominciando sui campacci di Compton, in California, per poi tramutarle in due icone dello sport. Zach Baylin ha scritto la sceneggiatura.

Tim e Trevor White (The Post) produrranno il tutto con la loro Star Thrower Entertainment, insieme a Smith e alla sua Overbrook Entertainment. La Warner Bros. ha fatto suo il progetto vincendo una guerra di offerte che comprendeva la Paramount, la Sony TriStar, la MRC e la Higher Ground Productions di Barack e Michelle Obama.

Green ha fatto il suo debutto alla regia con Monsters and Men, con John David Washington e Anthony Ramos, visto nel 2018 al Sundance. Ultimamente ha diretto Good Joe Bell, ora in post-produzione, con Mark Wahlberg protagonista.

Fonte: HollywoodReporter