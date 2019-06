Druk, Mads Mikkelsen e Thomas Vinterberg di nuovo insieme

Di Antonio M. Abate venerdì 14 giugno 2019

Dopo il tutto sommato fortunato sodalizio ne Il sospetto, nel 2012, Thomas Vinterberg ritrova Mads Mikkelsen nel suo prossimo film danese

Arriva la conferma che nel cast del prossimo film di Thomas Vinterberg figura pure Mads Mikkelsen, a distanza di sette anni dall'uscita de Il sospetto (2012), in Concorso a Cannes e poi candidato nella cinquina agli Oscar 2014, per il Miglior Film Straniero (poi vinto da La grande bellezza di Paolo Sorrentino).

Vinterberg torna così in Danimarca, alternando da qualche tempo a questa parte un film inglese e uno nel proprio Paese - l'ultimo suo lavoro danese è stato La comune, presentato in Concorso alla Berlinale del 2016. Le riprese di Druk (questo il titolo originale del suo prossimo lavoro) invece, hanno avuto inizio i primi di maggio, a Copenaghen, e si protrarranno fino alla fine di luglio.

In Druk Mikkelsen interpreta un insegnante di scuola media che, insieme ad altri tre colleghi, decide di sperimentare una teoria secondo cui l'alcol nelle vene apra la mente ad un'altra dimensione, rendendo meno acuti i problemi e migliorando la propria indole creativa. In un primo momento l'esperimento sembra dare buoni risultati, finché il tutto non degenera.

L'uscita in sala del film in Danimarca è già fissata al 27 agosto 2020.

via | Screen Daily