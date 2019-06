Stasera in tv: "Alla ricerca dell'isola di Nim" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 15 giugno 2019

Italia 1 stasera propone Alla ricerca dell'isola di Nim (Nim's Island), film per famiglie del 2008 diretto da Jennifer Flackett e Mark Levin e interpretato da Abigail Breslin, Jodie Foster e Gerard Butler

Cast e personaggi

Abigail Breslin: Nim Rusoe

Jodie Foster: Alexandra "Alex" Rover

Gerard Butler: Jack Rusoe / Alex Rover

Morgan Griffin: Alice

Alphonso McAuley: Russell

Doppiatori italiani

Lilian Caputo: Nim Rusoe

Laura Boccanera: Alexandra "Alex" Rover

Luca Ward: Jack Rusoe / Alex Rover





La trama

In una sperduta isola nel bel mezzo del pacifico vive la piccola Nim (Abigail Breslin), adorabile ragazzina con una gran fantasia e una smodata passione per una serie di romanzi scritti dall’avventuriero Alex Rover. La ragazzina ha una piccola truppa di animali che le tengono compagnia quando il padre Jack (Gerard Butler), un biologo marino, è in viaggio per le sue ricerche.

Durante una delle escursioni in mare Jack finisce alla deriva a causa di una tempesta, nel frattempo Alex Rover (Jodie Foster) si mette in contatto con lui per alcuni dati utili al suo prossimo libro, ricevendo una richiesta d’aiuto dalla piccola Nim, molto preoccupata per le sorti del padre che ormai non da sue notizie da qualche giorno.

Alle preoccupazioni per il padre si aggiungono alcuni visitatori indesiderati che invaderanno lo spazio incontaminato dell’isola, così Nim non potrà che supplicare il suo eroe di sempre affinché accorra in suo soccorso. Nim però ignora che in realtà lo spericolato avventuriero Alex Rover è in realtà una donna, terrorizzata dal prossimo e piena di fobie che la fanno vivere sepolta viva in casa. Nonostante la riluttanza di Alex, la dolce Nim riuscirà comunque a smuovere la scrittrice e a farle attraversare l’oceano per soccorrere la sua piccola fan.





Il nostro commento

"Alla ricerca dell'isola di Nim" è una godibile e fumettosa fiaba che miscela avventura e fantasy in un’incantevole location esotica, regalando due ore di colorato intrattenimento formato famiglie, che ha l’ulteriore pregio di mostrarci una Jodie Foster in un’inedita veste comedy, registro che l’attrice riesce a sostenere con indubbia abilità.

Nel cast accanto alla Foster, un Gerard Butler in una riuscita e ironica versione Indiana Jones e la talentuosa Abigail Breslin, all'epoca 12enne e reduce da una nomination agli Oscar come miglior attrice non protagonista per il delizioso Little Miss Sunshine.

La coppia di registi Jennifer Flackett e Mark Levin riesce, senza sfornare nulla di memorabile, ad intrattenere con garbo ed efficacia, equilibrando con una certa dovizia il lato comedy con le incursioni fantasy del racconto originale della scrittrice canadese Wendy Orr, strizzando l'occhio in parte al classico All’inseguimento della pietra verde, un must del genere avventuroso anni ’80 del regista Robert Zemeckis.





Curiosità



Il film basato sull'omonimo romanzo per ragazzi di Wendy Orr è stato filmato presso "Hinchinbrook Island" in Australia.



Il film nel 2013 ha fruito di un sequel intitolato Ritorno all'isola di Nim, distribuito direttamente in home video.



I leoni marini australiani utilizzati nel film si chiamano Spud e Friday. Entrambi risiedono a Sea World Australia e hanno condiviso il ruolo di Selkie.



Le coordinate fornite per Nim's Island (20 gradi sud, 162 gradi ovest) la pongono esattamente al centro dell'arcipelago delle Isole Cook.



Jodie Foster ha battuto Portia de Rossi per il ruolo di Alexandra Rover.



Quando Alex corre nella hall dell'aeroporto del Borneo, c'è un poster sul muro che promuove il turismo di Jogja. Jogja (Yogyakarta) è una provincia diversa in Indonesia situata su un'isola completamente diversa, l'isola di Giava.



Il film costato 37 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 100.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore scozzese Patrick Doyle (Harry Potter e il calice di fuoco, Nanny McPhee - Tata Matilda, Emoji - Accendi le emozioni).



1. Nim's Island

2. Baby Turtles

3. Galileo Helps Jack

4. Volcano & Door

5. Buccaneer Ship

6. Become The Hero

7. The Great Outdoors

8. Airport, Whale

9. Lizard Attack

10. Volcano Erupts

11. Helicopter Storm

12. Woman Overboard

13. Alex Nearly Drowns

14. Alex Swims Away

15. It's Empty

16. Nim Sees Jack





