Deadcon: trailer del film horror sovrannaturale con Youtuber e influencer

Di Pietro Ferraro sabato 15 giugno 2019

Deadcon: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Caryn Waecther.

Disponibile online un trailer di Deadcon, un nuovo horror che presenta due star di YouTube in una storia da brividi che esplora il mondo dei social media in una intrigante digressione sovrannaturale.

Diretto da Caryn Waecther e prodotto da Alter, brand horror di Gunpowder & Sky, "Deadcon" affronta l'isolamento nell'era dei social media e segue le vere YouTuber Lauren Elizabeth Luthringshausen e Claudia Sulewski mentre affrontano fantasmi vendicativi ancor più terrificanti dei loro fan più devoti.

La trama ufficiale:





Per coloro che sono convinti che i propri laptop e smartphone siano malvagi, abbiamo un film horror sugli orrori e l'isolamento dell'essere un influencer dei social media. Rimanendo in suite adiacenti in un hotel che ospita ViewCon, una raccolta di star di YouTube e Instagram e la loro legione di fan, Ashley e Megan scoprono presto che ci sono cose più spaventose di migliaia di adolescenti armati di telefono, che chiedono dei selfie. Le loro stanze sono infestate dai fantasmi vendicativi di alcuni dei pionieri originali dei social media, tra cui un giovane ragazzo terrificante di nome Bobby. Con una colonna sonora feroce e martellante ad opera dei DJ EDM / produttori Das Mörtal, il film è allo stesso tempo una classica storia del filone "case infestate" e uno sguardo su come la tecnologia sta cambiando lo scenario della cultura giovanile.

Le uscite più recenti di Alter includono la selezione ufficiale del Sundance Film Festival 2018, Summer of 84, il thriller diretto da RKSS (Turbo Kid); l'horror Cam (in collaborazione con Blumhouse), vincitore della migliore sceneggiatura al Fantasia Festival di quest'anno e acquisito da Netflix; e Goodnight, Gracie di Stellan Kendrick, una delle premiere in esclusiva di Alter.

I progetti attualmente in fase di sviluppo comprendono 50 States of Terror, in collaborazione con il produttore esecutivo Sam Raimi (Evil Dead, Spider-Man) e DIGA Studios (MTV's Scream). L'antologia horror è la prima serie annunciata per Quibi, la nuova startup video mobile di Jeffrey Katzenberg.

"Deadcon" debutta oggi 15 giugno al Cinepocalypse di Chicago, festival che vedrà una giuria guidata da Joel Schumacher, la prima mondiale di Verotika, debutto cinematografico di Glenn Danzig e come ospite d'onore l'attore Michael Ironside.

Fonte: Rue Morgue