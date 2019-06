Nightmare Alley di Guillermo Del Toro, Bradley Cooper al posto di Leonardo DiCaprio

Di Federico Boni sabato 15 giugno 2019

Non si conoscono i motivi dell'addio di Leonardo DiCaprio.

Nightmare Alley, Leonardo DiCaprio per il remake di Guillermo Del Toro Non solo Tarantino e Scorsese. Leonardo DiCaprio girerà anche il nuovo film di Guillermo Del Toro. Bradley Cooper sostituirà Leonardo DiCaprio in Nightmare Alley, atteso nuovo progetto di Guillermo Del Toro. Il film Fox Searchlight sarà un nuovo adattamento dell'omonimo romanzo di William Lindsay Gresham, già visto al cinema nel 1947 in un film della Fox con Tyrone Power e Joan Blondell. Del Toro ha scritto la nuova sceneggiatura con Kim Morgan e produrrà la pellicola con J. Miles Dale.

Cooper sarà Stanton Carlisle, spietato imbonitore di fiera che raggira prima Zeena, partner di un mago che legge il pensiero, appropriandosi dei suoi trucchi, e poi si associa a una psicologa, sfruttando le confidenze dei suoi clienti per ingannarli con esperimenti pseudo spiritistici. Smascherato in pubblico dalla moglie e rovinato, diventa un alcolizzato e finisce come attrazione mostruosa in un numero da baraccone in cui decapita polli vivi e ne beve il sangue.

Nessuno sa, al momento, il perché DiCaprio abbia abbandonato il progetto. E' il secondo annunciato film di Leonardo a saltare, dopo The Ballate of Richard Jewell di Clint Eastwood. A prendere il suo posto, in questo caso, Sam Rockwell.

Fonte: HollywoodReporter