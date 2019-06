Everybody’s Talking About Jamie, Richard E. Grant drag queen

Di Federico Boni sabato 15 giugno 2019

Un ragazzino sogna di diventare drag queen. Arriva in sala Everybody's Talking About Jamie.

Candidato agli Oscar per la strepitosa prova d'attore in Copia Originale, Richard E. Grant sarà il co-protagonista di Everybody’s Talking About Jamie, adattamento cinematografico dell'omonimo musical tratto dal documentario dalla BBC Three Jamie: Drag Queen at 16, sulla vita della drag queen Jamie New. Grant sarà un'ex drag queen che farà da mentore a Jamie Campbell, sedicenne terrorizzato dal proprio futuro, in grado di farsi forza e di sfondare negli abiti di una drag.

Il musical ha debuttato al Crucible Theatre di Sheffield il 13 febbraio 2017, con la regia di Jonathan Butterell, per poi sbarcare all'Apollo Theatre di Londra. Nel cast originale si facevano spazio John McCrea (Jamie), Josie Walker (Margaret), Mina Anwar (Ray), Lucie Shorthouse (Pritti), Phil Nichol (Hugo) e Tamsin Caroll (Miss Hedge).

Sharon Horgan sarà l'insegnante di Jamie, Miss Hedge, Sarah Lancashire sarà invece sua madre Margaret, con Shobna Gulati, che ha recitato anche a teatro, che ritroverà il ruolo di Ray. In cabina di regia confermato Jonathan Butterell, con Tom MacRae allo script, Dan Gillespie Sells alle musiche e Kate Prince alle coreografie. Esattamente come a teatro. Le riprese dovrebbero iniziare a Sheffield, il 24 giugno.

Fonte: Comingsoon.net