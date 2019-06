Jon Turteltaub porta al cinema la vita del 'pazzo' Eddie Antar

Di Federico Boni sabato 15 giugno 2019

Sarà il regista di Shark - Il primo squalo ad adattare per il grande schermo la vita di Eddie Antar.

Jon Turteltaub, regista di Shark - Il primo squalo, Last Vegas, L'Apprendista Stregone e Il mistero dei Templari, adatterà per il grande schermo la storia vera di Eddie Antar, imprenditore che negli anni '70 aprì a New York una catena di prodotti elettronici di consumo.

Crazy Eddie divenne celebre grazie a prezzi competitivi e a martellanti nonché deliranti spot pubblicitari, interpretati dal comico Jerry Carroll. In poco tempo Eddie Antar divenne talmente famoso da aprire oltre 40 negozi in quattro Stati. Peccato che dietro quei sorrisi e quei prezzi bassissimi, si celasse altro, ovvero una frode che costò al suo ideatore sei anni di carcere. Fuggito in Israele, venne estradato tre anni dopo, scontando la propria pena in prigione fino al 1999, quando venne condannato a pagare 150 milioni di dollari di multe. Antar è morto nel 2016.

Danny DeVito si era assicurato i diritti sulla sua vita nel lontano 2009, ma in 10 anni non se n'è mai fatto nulla. Fino ad oggi. Il film, secondo quanto riportato da Deadline, si concentrerà sul cugino di Eddie, Sam E. Antar, che fu direttore finanziario di Crazy Eddie nonché complice delle sue attività illegali. Proprio Sam, che oggi lavora come ragioniere forense, produrrà la pellicola insieme a Greg Berlanti, Sarah Schechter, Peter Steinfeld, DeShawn Schneider e Mandy Stein.

Fonte: Comingsoon.net