Marvel’s Avengers: trailer italiano "E3" del nuovo videogioco di Square Enix

Di Pietro Ferraro sabato 15 giugno 2019

Dall'E3 2019 arriva il primo trailer italiano del nuovo videogioco Square Enix dedicato agli Avengers cinematografici.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un primo trailer completo e in italiano per il nuovo videogioco Marvel's Avengers. Questo gioco è rimasto in sviluppo da diverso tempo, dai giorni in cui la Marvel Entertainment ha firmato un accordo con lo studio Square Enix nel 2011 per sviluppare videogiochi basati sulla sua vasta libreria di personaggi. Ora possiamo finalmente dare un'occhiata a quello che ci porterà questa partnership e l'impatto visivo è davvero imponente. Il gioco è stato rivelato durante la presentazione E3 di Square Enix ed è stato ben accolto visto che fino ad oggi non c'era un videogioco basato sugli Avengers dell'Universo Cinematografico Marvel, tranne naturalmente i divertentissimi e fumettosi videogiochi LEGO.

Il trailer inizia con una celebrazione dell'Avengers Day a San Francisco, con Iron Man, Vedova Nera, Bruce Banner, Thor e Captain American tutti pronti a celebrare l'evento. Poi vediamo gli eroi in azione mentre il Golden Gate viene attaccato. Il trailer è un mix di filmati d'intermezzo e filmati di gameplay reali. Le cose quindi prendono una brutta svolta e lo scenario diventa particolarmente emozionante e ricco di azione.

Grafica strepitosa a prescindere, purtroppo la trama del gioco non sembra avere una qualche continuità con l'UCM. Inoltre i personaggi non assomigliano agli attori che li interpretano nei film, né gli attori hanno firmato per prestare la voce ai personaggi.

Il gioco offrirà un gameplay sia per giocatore singolo che in cooperativa, con giocatori in grado di fare squadra con gli amici online. Il gioco è stato sviluppato da Crystal Dynamics in collaborazione con Eidos-Montreal, Nixxes Software e Crystal Northwest. Tutti i contenuti futuri rilasciati per il gioco saranno gratuiti. "Marvel's Avengers" arriverà per PS4, Xbox One e PC il 15 maggio 2020. I pre-ordini sono già disponibili.