Gremlins: Warner Bros. celebra il 35° anniversario con meravigliose immagini inedite

Di Pietro Ferraro sabato 15 giugno 2019

Warner Bros. ha festeggiato i 35 anni del classico "Gremlins" pubblicando nuove immagini dal suo archivio con foto scansionate dai negativi originali.

Gremlins lo scorso 8 giugno ha ufficialmente compiuto 35 anni e per celebrare Gizmo e Ciuffo Bianco Warner Bros. ha pubblicato alcune bellissime immagini scansionate dai negativi originali del 1984, raggiungendo un livello di nitidezza mai visto prima. La pubblicazione di queste immagini si lega alla prossima edizione in Blu-ray 4K dell'originale "Gremlins" disponibile dal 1° ottobre per il 35° anniversario di questo immarcescibile classico "natalizio".

Le immagini includono un Gizmo a colori nella sua famosa mini corvette rosa e alcune foto in bianco e nero tra cui una che ritrae il regista di "Gremlins", Joe Dante, dietro la macchina presa. Tra le immagini anche l'iconica scena del cinema e l'attore cinese Keye Luke che viene mostrato nei panni del proprietario del negozio di Chinatown dove il padre di Billy acquista il Mogwai Gizmo.

"Gremlins" visto a quasi 40 anni dal suo debutto mantiene quella dissacrante venatura horror che ne ha fatto un classico e ripensando ad alcune scene del film, vedi quella tagliata al montaggio in cui i Gremlins mangiavano il cane di Billy, stupisce ancora come il film sia considerato un classico per famiglie.

Ricordiamo che anche Ghostbusters sta celebrando il suo 35° anniversario poiché uscito nelle sale nel 1984 e nello stesso giorno del debutto di "Gremlins". Un'ulteriore prova che gli anni ottanta sono stati un momento d'oro per il cinema di genere e un momento topico per l'immaginario collettivo e la cultura pop.

Fonte: Bloody Disgusting / Warner Bros.