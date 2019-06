Avengers: Endgame: sei nuovi ritratti celebrano gli originali Vendicatori e il loro sacrificio

Di Pietro Ferraro domenica 16 giugno 2019

Un artista digitale e fan dei film Marvel ha creato sei meravigliosi ritratti degli originali Avengers nel blockbuster "Endgame"

Avengers: Endgame è nelle sale da quasi due mesi e l'eco di questo film evento continua a riecheggiare tra i fan. Tra questi fan c'è un artista che si è impegnato a creare sei opere d'arte che ritraggono gli Avengers originali e sono davvero notevoli.

Il fan artist dell'Universo Cinematografico noto come Denver Balbaoco ha creato sei dipinti digitali basati su Avengers: Endgame ripercorrendo anche gli eventi che hanno coinvolto gli Eroi più potenti eroi della Terra. Nei ritratti condivisi su Instagram troviamo un Iron Man caduto sul campo di battaglia (Robert Downey Jr.), un anziano Steve Rogers (Chris Evans), il cosiddetto "Fat Thor" (Chris Hemsworth), Occhio di Falco (Jeremy Renner) con la Gemma dell'Anima, il professor Hulk (Mark Ruffalo) e una Vedova Nera defunta (Scarlett Johansson).

Archiviato "Avengers: Endgame" restano ancora domande: in che modo Spider-Man: Far From Home, nelle sale dal prossimo 10 luglio, concluderà la "Fase 3" e soprattutto introdurrà la 2Fase 42? I Marvel Studios sperano che "Spider-Man: Far From Home" al box-office fruisca della spinta propulsiva di "Endgame" che è attualmente il secondo incasso più alto di tutti i tempi, proprio dietro l'Avatar di James Cameron. Al momento della stesura di questo articolo "Endgame" si attesta a 2,73 miliardi di dollari ad un soffio da "Avatar" e i suoi 2,78 miliardi.

Fonte: ComicBook