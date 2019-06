Star Trek: un simbolo su Marte scatena un botta e risposta tra Mark Hamill e William Shatner

Di Pietro Ferraro lunedì 17 giugno 2019

La scoperta su Marte di un formazione rocciosa dalla curiosa forma riaccende la "faida" tra fan di Star Trek e Star Wars.

La scoperta della NASA di una formazione rocciosa sulla superficie di Marte che assomiglia al logo della "Flotta Stellare" di Star Trek ha scatenato un simpatico diverbio su Twitter tra William Shatner aka Capitano Kirk di Star Trek e il Mark Hamill aka Luke Skywalker di Star Wars. "Star Trek o Star Wars" è una discussione che imperversa da quando George Lucas ha introdotto agli spettatori per la prima volta la sua "iconica galassia lontana lontana" nel 1977, creando un solido rivale per lo Star Trek di Gene Roddenberry. Naturalmente Star Trek è arrivato prima come importante fenomeno della cultura pop e della fantascienza grazie alla serie tv "Classica" in onda dal 1966 al 1969 su CBS.

Se dal punto di vista televisivo Star Trek svetta senza temere concorrenza, al cinema il franchise di Star Wars si è invece imposto incassando a livello nazionale 4,5 miliardi rispetto a 1,4 miliardi incassati dai film di Star Trek.

Recentemente, l'eterno dibattito "Star Trek vs. Star Wars" ha avuto un divertente "ritorno di fiamma" grazie alla scoperta della NASA di un elemento sulla superficie di Marte che molti dicono somiglia al famoso logo della Flotta Stellare di Star Trek. Dopo la pubblicazione della foto i fan di Star Trek si sono dati un gran da fare per segnalare la scoperta come prova che l'universo preferisce la creazione di Gene Roddenberry alla saga di Star Wars di George Lucas. Lo stesso William Shatner è entrato in azione e ha scatenato una bonaria faida su Twitter con Mark Hamill icona di Star Wars.

Shatner ha aperto le "ostilità" sostenendo che Star Trek ha "battuto" la "Feccia Ribelle" di Star Wars, ma Hamill è stato veloce con un tweet di risposta in cui affermava minimizzando: "Per me sembra un boomerang". A questo punto la piccata risposta di Shatner non si è fatta attendere: "Non essere geloso Mark".

Questa piccola e ironica schermaglia sui social media non ha spostato l'equilibrio nella faida "Star Trek vs. Star Wars", ma è stata senza dubbio molto divertente poiché creata da due attori e icone capaci di grande autoironia. Per quanto riguarda il sottoscritto, Trekker (e non Trekkie) di lunga data, questa rivalità non ha mai avuto ragion d'essere poiché entrambi i franchise, concettualmente molto diversi, dovrebbero occupare lo stesso spazio nel cuore di ogni patito di fantascienza.

Hey @starwars! Will you hurry up your Rebel Scums? 🙄 We beat you! 😉😝👇🏻 https://t.co/b53KxKlAlj — William Shatner (@WilliamShatner) 13 giugno 2019

Fonte: ComicBook