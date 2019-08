Bill & Ted 3: riprese completate e nuove foto dal set

Di Pietro Ferraro lunedì 26 agosto 2019

Bill & Ted Face the Music: riprese completate per il sequel "Bill & Ted 3" con Alex Winter e Keanu Reeves nei cinema americani dal 21 agosto 2020.

Bill & Ted Face the Music aka Bill & Ted 3 ha completato le riprese. Durante il fine settimana, la star Alex Winter ha pubblicato su Twitter un'immagine delle sedie che lui e Keanu Reeves hanno condiviso sul set annunciando in un messaggio il fine produzione.

Riprese completate! Ci siamo divertiti, spero vi piaccia.

"Bill & Ted Face the Music" funge da sequel diretto dei due film precedenti della serie. Il franchise ha debuttato nel 1989 con Bill & Ted's Excellent Adventure, che raccontava la storia di due musicisti adolescenti che viaggiavano nel tempo e attraverso la storia con una macchina del tempo che aveva l'aspetto di una cabina telefonica. Nel cast del primo film c'era anche George Carlin nel ruolo di Rufus, un viaggiatore nel tempo proveniente dal futuro. Tutti e tre gli attori tornarono nel 1991 per il sequel Un mitico viaggio (Bill & Ted's Bogus Journey), che vede Bill e Ted uccisi dai loro sosia robot per una puntatina tra paradiso e inferno e una sfida con la Morte per tornare in vita. Il franchise ha generato due serie tv, una d'animazione in onda per due stagioni e una serie live-action spin-off di brevissima durata (solo 7 episodi) oltre a videogiochi, fumetti e merchandise vario.

Dean Parisot (Galaxy Quest, Dick & Jane, Red 2) dirige "Bill & Ted 3" da una sceneggiatura di Chris Matheson ed Ed Solomon, gli sceeneggiatori di "Bill & Ted's Excellent Adventure" e "Un mitico viaggio". La storia segue Bill e Ted meglio noti come i "Wyld Stallyns" ai giorni nostri, ora i duo di musicisti sono degli adulti di mezza età che dovranno ancora fare musica per salvare l'intero universo. Per raggiungere questo obiettivo arruolano la loro famiglia, i loro amici e persino alcuni musicisti famosi per aiutarli a creare la canzone migliore.

Il cast di "Bill & Ted 3" oltre a Keanu Reeves e Alex Winter include anche William Sadler nei panni della Morte, Amy Stoch nei panni di Missy e Hal Landon Jr. nei panni del padre di Ted. Le new entry ​​nel franchise includono Kid Cudi, Erinn Hayes, Jayma Mays, Beck Bennet, Kristen Schaal e Holland Taylor come il Grande Leader del Futuro Utopico. Inoltre la Samara Weaving dell'horror La babysitter e la Brigette Lundy-Paine della serie tv Atypical sono co-protagoniste come le figlie di Bill e Ted. A bordo anche la figlia di George Carlin, Kelly che è stata reclutata per onorare il personaggio di Rufus (Carlin è scomparso nel 2008).

Nel corso delle riprese Keanu Reeves e Alex Winter hanno aderito all'iniziativa benefica della fondazione Make-A-Wish con una fortunata fan di Keanu Reeves che è stata in grado di trascorrere un po 'di tempo con il suo attore preferito e persino di vederlo girare una scena di Bill & Ted Face the Music. La ragazza di 16 anni di nome Emily ha posato con Reeves e Winter davanti al furgone dei Wyld Stallyns- Deborah, la madre di Emily, ha raccontato che il film preferito di sempre della figlia adolescente è "Bill & Ted's Excellent Adventure".

Non appena Keanu Reeves è stato informato, l'attore e il suo team hanno rapidamente lavorato per creare un'esperienza indimenticabile per Emily. Dopo aver fatto volare l'adolescente sul set di "Bill & Ted Face the Music" in Louisiana, Emily è stata in grado di guardare il cast e la troupe girare una scena scelta personalmente da Reeves. Ringraziando Make-A-Wish, la madre di Emily non potrebbe essere più grata per l'esperienza. "È stata una giornata incredibile", dice Deborah. "Non era così felice da mesi! Keanu sembrava divertirsi tanto quanto Emily".

"Bill & Ted Face the Music" debutta nelle sale americane il 21 agosto 2020.

That's a wrap! We had fun, hope you all dig it :) pic.twitter.com/aRe56my8R7 — Alex Winter (@Winter) August 25, 2019

No idea how this thing will do, but I do know that the years of hard work by the writers Chris Matheson and @ed_solomon, the vision of director Dean Parisot and the incredible cast and crew we were so lucky to assemble for this film, allowed us to make something very special. https://t.co/yRcTaT3JVl — Alex Winter (@Winter) August 25, 2019

Bill & Ted 3: nuove foto dal set con Keanu Reeves e Alex Winter

Riprese in corso a New Orleans di Bill & Ted 3 aka Bill & Ted Face the Music. Keanu Reeves e Alex Winter sono stati entrambi avvistati sul set con indosso degli smoking mentre caricano il furgone dei Wyld Stallyns. Le immagini provengono da un matrimonio e sembra che i Wyld Stallyns si siano appena esibiti. Reeves, Winter, Jayma Mays, Brigette Lundy-Paine e Samara Weaving sono tutti coinvolti nella stessa scena.

Queste nuove foto arrivano dopo alcune immagini che hanno visto ritratti Dezmann Still, Jeremiah Craft, Daniel Door e Sharon Gee nei panni rispettivamente di Jimi Hendrix, Louis Armstrong, Mozart e Ling Lun.

La produzione iniziata a luglio quindi dovrebbe quasi volgere al termine e a quel punto potremo vedere un primo trailer ufficiale di "Bill & Ted Face the Music". È stato recentemente annunciato che Jillian Bell è a bordo nei panni di un consulente familiare. Inoltre William Sadler è tornato nei panni della Morte con Dean Parisot (Galaxy Quest) che dirige il tutto da una sceneggiatura di Chris Matheson e Solomon, che hanno scritto i due film originali.

Il sequel trova Bill e Ted come due papà di mezza età che si lanciano in una nuova folle avventura. Quando un visitatore del futuro li avverte che solo una loro canzone può salvare la vita come la conosciamo e portare l'armonia nell'universo, Bill e Ted entrano di nuovo in azione. Ad aiutarli nella nuova missione ci saranno le loro figlie, alcuni vecchi amici, un nuovo gruppo di personaggi storici e alcune leggende della musica.

"Bill & Ted Face the Music" arriverà nei cinema il 21 agosto 2020.

Fonte: Just Jared

Bill & Ted 3: nuove foto dal set con Keanu Reeves, Alex Winter e la cabina telefonica

Riprese in pieno corso per Bill & Ted Face the Music e nuove foto trapelate dai set di New Orleans che ritraggono Alex Winter e Keanu Reeves di nuovo all'interno della loro speciale cabina telefonica.

Forse Bill e Ted sono tornati nel 1968. Li vediamo usare il viaggio nel tempo e incrociare nientemeno che il leggendario Jimi Hendrix (ci sono voci di possibili apparizioni anche di Kurt Cobain e Jim Morrison, ma nulla di confermato). Le foto ci mostrano anche Thea e Billie, le figlie di Bill e Ted interpretate da Samara Weaving e Brigette Lundy-Paine, che si uniscono a loro in questa fantastica avventura.

In "Bill & Ted Face the Music", un visitatore del futuro dice ai migliori amici che una delle loro canzoni può salvare la vita come la conosciamo e portare armonia nell'universo. Una recentissima notizia di casting ha annunciato Jillian Bell nei panni di una terapista familiare, la dottoressa Taylor Wood. Scott Mescudi e Anthony Carrigan si sono uniti al cast in ruoli non rivelati. William Sadler è tornato nel ruolo della Morte, con Amy Stoch che riprende il suo ruolo di Missy e Hal Landon Jr. ancora nel ruolo di Chet, il padre di Ted ossessionato dalla scuola militare. Sappiamo che Anthony Carrigan sarà l'antagonista principale. Come accennato il suo vero ruolo non è stato rivelato, ma ci sono scommesse su Morte Jr. o il figlio di Demopoulos, il cattivo del sequel Un mitico viaggio che invia negli anni novanta due replicanti con le fattezze di Bill e Ted con la missione uccidere le versioni originali.

"Bill & Ted Face the Music" arriverà nei cinema il 21 agosto 2020.







I can't even explain how happy this makes me. I really can't believe this movie is happening. #billandted #billandted3 pic.twitter.com/wp512UlsHF

— Michelle Benson (@michelleb822) 2 luglio 2019



DINNER IS SERVED, bts pics of bill and ted 3 💕💘💓💞 pic.twitter.com/U1mVNENEnH

— 𝘷𝘪𝘷𝘪 *:・゚✧ (@bodaciouskeanu) 2 luglio 2019



Bill and Ted are back!!!! 😍😍😍 pic.twitter.com/vMyGi4fqvj

— James Keaton (@Mrfurious32821) 2 luglio 2019



Do you think Keanu just had a moment of realisation, as in, he just realised he’s actually in some meta world where we all currently believe that Bill and Ted 3 is a good idea? pic.twitter.com/Sb5CBUK1OI

— Christopher Ripley (@christopherrip) 2 luglio 2019



Keanu colour coordinating with the phone box in the new Bill and Ted = yes pic.twitter.com/cZ5RG3L3TQ

— FE FI FO FILM! 🏳️‍🌈 (@FionaUnderhill) 2 luglio 2019





Bill & Ted 3: riprese in corso e prime foto dal set con Keanu Reeves

Riprese in corso per Bill & Ted Face the Music. In preparazione, Keanu Reeves si è rasato la barba da John Wick per tornare ad interpretare Ted Theodore Logan a quasi 30 anni da Un mitico viaggio. Reeves è stato avvistato a passeggio senza barba da alcuni paparazzi a New Orleans, dove si sta girando il film.

Con le riprese in corso sono arrivate anche notizie sul cast di Bill & Ted 3. Amy Stoch e Hal Landon Jr. stanno tornando ad interpretare i genitori di Ted mentre Beck Bennett interpreterà il fratello minore Deacon. È stato anche rivelato che Erinn Hayes interpreterà la moglie di Ted, la principessa Elizabeth e Jayma Mays interpreterà la principessa Joanna, la moglie di Bill. Il cast è completato da William Sadler, Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine, il rapper Scott Mescudi alias Kid Cudi e Anthony Carrigan che interpreta un misterioso cattivo.

Per celebrare le riprese in corso la star Alex Winter ha condiviso su Twitter una sua immagine di spalle con indosso una t-shirt Wyld Stallyns. Il messaggio allegato all'immagine recita: "Primo giorno, ci vediamo dall'altra parte...".

Alex Winter e Keanu Reeves hanno accarezzato l'idea di fare un "Bill & Ted 3" per diversi anni, insieme agli sceneggiatori Ed Solomon e Chris Matheson. Anche con diversi annunci di completamento di varie bozze di sceneggiature arrivati nel corso degli anni, il sequel ha incontrato difficoltà a concretizzarsi a causa della mancanza di finanziatori. Ora tutti i tasselli sono al loro posto e non resta che attendere e scoprire se "Bill & Ted Face the Music" sarà o meno uno dei tanti sequel fuori tempo massimo realizzati negli ultimi anni. Il film è attualmente previsto nelle sale americane per il 21 agosto 2020.





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da @keanuthings in data: 29 Giu 2019 alle ore 4:33 PDT







I hadn’t thought of him playing Ted as clean-shaven! I mean, he’s gorgeous either way, but... I have so many feelings right now. 😳💕 Keanu Reeves spotted on first day of filming Bill and Ted 3 https://t.co/SuWgmO60X9 via @DailyMailCeleb

— keanu_is_my_muse (@keanu_muse) 29 giugno 2019



Day one. See you on the other side and remember to be excellent 🎸🎸@BillandTed3 pic.twitter.com/BHFQfsW7bd

— Alex Winter (@Winter) 1 luglio 2019





Bill & Ted Face the Music: iniziate le riprese del sequel "Bill & Ted 3"

Finalmente ci siamo! Hanno preso il via ufficialmente le riprese di Bill & Ted Face the Music aka Bill & Ted 3, sequel di Bill & Ted's Excellent Adventure e Un mitico viaggio. Il film vedrà Keanu Reeves e Alex Winter tornare nei panni di Ted 'Theodore' Logan e Bill S. Preston diretti da Dean Parisot, già regista della spassosa parodia di Star Trek, Galaxy Quest e della commedia remake Dick & Jane - Operazione furto con protagonisti Jim Carrey e Tea Leoni.

Abbiamo recentemente pubblicato un aggiornamento che ha fornito una prima occhiata a Samara Weaving come Thea Preston, la figlia di Bill, e a Brigette Lundy-Paine come Billie Logan, la figlia di Ted, ritratte in alcune foto di pre-produzione. La produzione del nuovo film era prevista per lo scorso marzo, ma è poi slittata fino a giugno e ora ecco annunciato il primo ciak direttamente da Alex Winter, l'attore ha utilizzato Twitter per celebrare l'inizio della produzione.

Sono appena arrivato sul posto per girare Bill & Ted 3. Fare film è un concerto miracoloso, ma è anche stressante e abbastanza folle. È bello essere qui con Ed Solomon, il nostro grande regista e produttore, una di quelle persone che conosco dalla maggior parte della mia vita. Siamo una famiglia, e questo rende tutto ciò ancora più speciale.

La sceneggiatura di "Bill & Ted Face the Music" è stata scritta Chris Matheson e Ed Solomon autori delle sceneggiature dei due film originali. Scott Kroopf è produttore insieme ad Alex Lebovici e Steve Ponce. Il regista di Traffic e Ocean's 11 Steven Soderbergh è il produttore esecutivo del film insieme a Scott Fischer, John Ryan Jr. e John Santilli.

La trama ufficiale:





Dopo "Bill & Ted's Excellent Adventure" del 1989 e "Un mitico viaggio" del 1991, la posta in gioco è più alta che mai per William "Bill" S. Preston Esq. (Winter) e Theodore "Ted" Logan (Reeves). Tuttavia, per soddisfare il loro destino rock and roll, i migliori amici ormai di mezza età partono per una nuova avventura, quando un visitatore del futuro li avverte che solo la loro melodia può salvare la vita come la conosciamo e portare armonia all'universo. Lungo la strada, saranno aiutati dalle loro famiglie, dai vecchi amici e da alcune leggende della musica.

Insieme a Keanu Reeves e Alex Winter, "Bill & Ted Face the Music" vede come protagonisti il rapper Kid Cudi e William Sandler che per l'occaisone riprenderà il ruolo della "Morte" interpretato nel sequel "Un mitico viaggio".

"Bill & Ted Face the Music" si sta girando attualmente a New Orleans con le riprese che si protrarranno fino ad agosto 2019, per un'uscita nelle sale fissata al 21 agosto 2020.







Just got to location to shoot @BillandTed3. Making movies is a miraculous gig, but it's also stressful & fairly nuts. Good to be here with @ed_solomon, our great director & producer, many folks I've known most of my life. We're family, and that makes this all the more special.

— Alex Winter (@Winter) 16 giugno 2019

Fonte: SlashFilm





Bill & Ted 3: immagini ufficiali della pre-produzione rivelano le figlie di Alex Winter e Keanu Reeves

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Ed Solomon, co-sceneggiatore di Bill & Ted Face the Music aka Bill & Ted 3, ha condiviso su Twitter una nuova immagine che svela le figlie dei personaggi di Alex Winter e Keanu Reeves. È stato recentemente annunciato che Samara Weaving è stata scritturata come Thea Preston, la figlia di Bill, e Brigette Lundy-Paine interpreta Billie Logan, la figlia di Ted. Inoltre è stato appena rivelato che il rapper vincitore del Grammy Kid Cudi si è unito al cast dell'attesissimo sequel, anche se non è chiaro quale personaggio il rapper andrà ad interpretare, quello che sappiamo è che non sarà un cameo, ma un ruolo che è stato descritto come "significativo".

L'immagine condivisa da Ed Solomon sui social media ritrae il muro del suo ufficio. Appese sul muro un'immagine "scolastica" di Alex Winter e Keanu Reeves del primo film con le foto di Samara Weaving e Brigette Lundy-Paine direttamente sotto. Poi c'è un'immagine di Winter e Reeves come sono oggi con immagini simili di Weaving e Lundy-Paine.

Scott Kroopf produttore di "Bill & Ted 3" ha recentemente parlato del casting di Samara Weaving e Brigette Lundy-Paine e lo ha paragonato a quello originario di Alex Winter e Keanu Reeves. La produzione si sta attrezzando per iniziare le riprese questo mese per un sequel che arriverà dopo ben 28 anni di attesa. Secondo Reeves e Winter, Ed Solomon e Chris Matheson, che hanno sceneggiato gli originali Bill & Ted's Excellent Adventure e Un mitico viaggio, hanno realizzato la storia perfetta che li ha spinti a tornare per il sequel.

C'è Dean Parisot (Galaxy Quest) designato alla regia di "Bill & Ted 3", che ritroverà i nostri eroi pronti a salvare l'universo con la potenza della loro musica. Tuttavia ora sono uomini di mezza età con famiglie e le cose sono cambiate un bel po' dall'ultima volta che li abbiamo visti. Nonostante ciò la coppia di amici da una vita dovranno fare squadra e affrontare alcuni sacrifici per portare a termine il loro compito, situazione che causerà qualche inevitabile conflitto a casa con rispettive mogli e figlie, che però al momento giusto sapranno supportarli. Lungo la strada i due amici saranno aiutati anche da vecchi amici e da alcune leggende della musica.

Sempre riguardo al cast, "Bill & Ted 3" includerà anche il ritorno di William Sadler nei panni della "Morte" e purtroppo all'appello mancherà George Carlin che ha interpretato il ruolo di Rufus, il comico è scomparso nel 2008. Rufus era una sorta di angelo custode per i due amici e si è assicurato che avessero gli strumenti per passare gli esami a scuola e al contempo salvare il mondo con la loro musica. Il Rufus di Carlin sarà comunque omaggiato nel nuovo film come confermato dall'account ufficiale Twitter di "Bill & Ted 3".

Ha così profondamente colpito tutti coloro che hanno lavorato con lui nei due film precedenti. Il suo personaggio non fruirà di un re-casting, ma la sua assenza farà parte dell'intero terzo film, compresa quella che è probabilmente la scena più emozionante del film.

Originariamente Rufus doveva essere un vecchio amico di Bill e Ted con un furgone, ma Chris Matheson e Ed Solomon in seguito hanno cambiato idea e hanno portato a bordo George Carlin. Winter ricorda inizialmente che il personaggio di Rufus stava per rovinare il film, ma quelle preoccupazioni si placarono e si trasformarono in grande euforia quando Carlin venne scelto. Winter ha descritto il comico come "il più leggendario, bello, spirituale e incredibile degli esseri umani".

Alex Winter ha recentemente parlato di "Bill & Ted 3", notando che ha uno "spirito indipendente" e non da l'impressione di essere un remake fuori tempo massimo. Avere Alex Winter e Keanu Reeves a bordo dopo tutti questi anni è almeno in parte una garanzia. Entrambi gli attori hanno detto nel corso degli anni che volevano tornare, ma solo se la storia fosse stata valida come per i due film originali. "Bill & Ted Face the Music" è previsto nei cinema per il 21 agosto 2020.







On my wall in the production office. pic.twitter.com/td2vx0p1Ow

— Ed Solomon (@ed_solomon) 14 giugno 2019