Bill and Ted Face the Music: iniziate le riprese del sequel "Bill and Ted 3"

Di Pietro Ferraro martedì 18 giugno 2019

Bill & Ted Face the Music: riprese in corso per il sequel "Bill & Ted 3" con Alex Winter e Keanu Reeves nei cinema americani dal 21 agosto 2020.

Finalmente ci siamo! Hanno preso il via ufficialmente le riprese di Bill & Ted Face the Music aka Bill & Ted 3, sequel di Bill & Ted's Excellent Adventure e Un mitico viaggio. Il film vedrà Keanu Reeves e Alex Winter tornare nei panni di Ted 'Theodore' Logan e Bill S. Preston diretti da Dean Parisot, già regista della spassosa parodia di Star Trek, Galaxy Quest e della commedia remake Dick & Jane - Operazione furto con protagonisti Jim Carrey e Tea Leoni.

Abbiamo recentemente pubblicato un aggiornamento che ha fornito una prima occhiata a Samara Weaving come Thea Preston, la figlia di Bill, e a Brigette Lundy-Paine come Billie Logan, la figlia di Ted, ritratte in alcune foto di pre-produzione. La produzione del nuovo film era prevista per lo scorso marzo, ma è poi slittata fino a giugno e ora ecco annunciato il primo ciak direttamente da Alex Winter, l'attore ha utilizzato Twitter per celebrare l'inizio della produzione.

Sono appena arrivato sul posto per girare Bill & Ted 3. Fare film è un concerto miracoloso, ma è anche stressante e abbastanza folle. È bello essere qui con Ed Solomon, il nostro grande regista e produttore, una di quelle persone che conosco dalla maggior parte della mia vita. Siamo una famiglia, e questo rende tutto ciò ancora più speciale.

La sceneggiatura di "Bill & Ted Face the Music" è stata scritta Chris Matheson e Ed Solomon autori delle sceneggiature dei due film originali. Scott Kroopf è produttore insieme ad Alex Lebovici e Steve Ponce. Il regista di Traffic e Ocean's 11 Steven Soderbergh è il produttore esecutivo del film insieme a Scott Fischer, John Ryan Jr. e John Santilli.

La trama ufficiale:

Dopo "Bill & Ted's Excellent Adventure" del 1989 e "Un mitico viaggio" del 1991, la posta in gioco è più alta che mai per William "Bill" S. Preston Esq. (Winter) e Theodore "Ted" Logan (Reeves). Tuttavia, per soddisfare il loro destino rock and roll, i migliori amici ormai di mezza età partono per una nuova avventura, quando un visitatore del futuro li avverte che solo la loro melodia può salvare la vita come la conosciamo e portare armonia all'universo. Lungo la strada, saranno aiutati dalle loro famiglie, dai vecchi amici e da alcune leggende della musica.

Insieme a Keanu Reeves e Alex Winter, "Bill & Ted Face the Music" vede come protagonisti il rapper Kid Cudi e William Sandler che per l'occaisone riprenderà il ruolo della "Morte" interpretato nel sequel "Un mitico viaggio".

"Bill & Ted Face the Music" si sta girando attualmente a New Orleans con le riprese che si protrarranno fino ad agosto 2019, per un'uscita nelle sale fissata al 21 agosto 2020.

Just got to location to shoot @BillandTed3. Making movies is a miraculous gig, but it's also stressful & fairly nuts. Good to be here with @ed_solomon, our great director & producer, many folks I've known most of my life. We're family, and that makes this all the more special. — Alex Winter (@Winter) 16 giugno 2019

Fonte: SlashFilm

Bill & Ted 3: immagini ufficiali della pre-produzione rivelano le figlie di Alex Winter e Keanu Reeves

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Ed Solomon, co-sceneggiatore di Bill & Ted Face the Music aka Bill & Ted 3, ha condiviso su Twitter una nuova immagine che svela le figlie dei personaggi di Alex Winter e Keanu Reeves. È stato recentemente annunciato che Samara Weaving è stata scritturata come Thea Preston, la figlia di Bill, e Brigette Lundy-Paine interpreta Billie Logan, la figlia di Ted. Inoltre è stato appena rivelato che il rapper vincitore del Grammy Kid Cudi si è unito al cast dell'attesissimo sequel, anche se non è chiaro quale personaggio il rapper andrà ad interpretare, quello che sappiamo è che non sarà un cameo, ma un ruolo che è stato descritto come "significativo".

L'immagine condivisa da Ed Solomon sui social media ritrae il muro del suo ufficio. Appese sul muro un'immagine "scolastica" di Alex Winter e Keanu Reeves del primo film con le foto di Samara Weaving e Brigette Lundy-Paine direttamente sotto. Poi c'è un'immagine di Winter e Reeves come sono oggi con immagini simili di Weaving e Lundy-Paine.

Scott Kroopf produttore di "Bill & Ted 3" ha recentemente parlato del casting di Samara Weaving e Brigette Lundy-Paine e lo ha paragonato a quello originario di Alex Winter e Keanu Reeves. La produzione si sta attrezzando per iniziare le riprese questo mese per un sequel che arriverà dopo ben 28 anni di attesa. Secondo Reeves e Winter, Ed Solomon e Chris Matheson, che hanno sceneggiato gli originali Bill & Ted's Excellent Adventure e Un mitico viaggio, hanno realizzato la storia perfetta che li ha spinti a tornare per il sequel.

C'è Dean Parisot (Galaxy Quest) designato alla regia di "Bill & Ted 3", che ritroverà i nostri eroi pronti a salvare l'universo con la potenza della loro musica. Tuttavia ora sono uomini di mezza età con famiglie e le cose sono cambiate un bel po' dall'ultima volta che li abbiamo visti. Nonostante ciò la coppia di amici da una vita dovranno fare squadra e affrontare alcuni sacrifici per portare a termine il loro compito, situazione che causerà qualche inevitabile conflitto a casa con rispettive mogli e figlie, che però al momento giusto sapranno supportarli. Lungo la strada i due amici saranno aiutati anche da vecchi amici e da alcune leggende della musica.

Sempre riguardo al cast, "Bill & Ted 3" includerà anche il ritorno di William Sadler nei panni della "Morte" e purtroppo all'appello mancherà George Carlin che ha interpretato il ruolo di Rufus, il comico è scomparso nel 2008. Rufus era una sorta di angelo custode per i due amici e si è assicurato che avessero gli strumenti per passare gli esami a scuola e al contempo salvare il mondo con la loro musica. Il Rufus di Carlin sarà comunque omaggiato nel nuovo film come confermato dall'account ufficiale Twitter di "Bill & Ted 3".

Ha così profondamente colpito tutti coloro che hanno lavorato con lui nei due film precedenti. Il suo personaggio non fruirà di un re-casting, ma la sua assenza farà parte dell'intero terzo film, compresa quella che è probabilmente la scena più emozionante del film.

Originariamente Rufus doveva essere un vecchio amico di Bill e Ted con un furgone, ma Chris Matheson e Ed Solomon in seguito hanno cambiato idea e hanno portato a bordo George Carlin. Winter ricorda inizialmente che il personaggio di Rufus stava per rovinare il film, ma quelle preoccupazioni si placarono e si trasformarono in grande euforia quando Carlin venne scelto. Winter ha descritto il comico come "il più leggendario, bello, spirituale e incredibile degli esseri umani".

Alex Winter ha recentemente parlato di "Bill & Ted 3", notando che ha uno "spirito indipendente" e non da l'impressione di essere un remake fuori tempo massimo. Avere Alex Winter e Keanu Reeves a bordo dopo tutti questi anni è almeno in parte una garanzia. Entrambi gli attori hanno detto nel corso degli anni che volevano tornare, ma solo se la storia fosse stata valida come per i due film originali. "Bill & Ted Face the Music" è previsto nei cinema per il 21 agosto 2020.

On my wall in the production office. pic.twitter.com/td2vx0p1Ow — Ed Solomon (@ed_solomon) 14 giugno 2019