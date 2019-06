Box Office Italia, Pets 2 sempre in testa

Di Federico Boni lunedì 17 giugno 2019

Male le new entry. Podio invariato rispetto alla scorsa settimana.

Come negli Usa, anche in Italia l'estate cinematografica stenta a decollare. Pets 2 ha così mantenuto la vetta del botteghino con incassi tutt'altro che travolgenti. Altri 654.626 euro in tasca, per un totale arrivato ai 2.1 milioni di euro. Clamoroso lo stacco rispetto al primo capitolo, che al termine del suo 2° weekend aveva già raccolto 8.7 milioni di euro. Sempre secondo X-Men: Dark Phoenix, con 510.350 euro in tasca e un totale arrivato ad un passo dai 2 milioni, mentre Aladdin, terzo, agguanta i 14 milioni di euro. Benissimo Marco Bellocchio, che con il suo Il Traditore è arrivato ai 4 milioni di euro totali, mentre I Morti non Muoiono di Jim Jarmusch, uscito in 215 sale, ha incassato 230.338 al debutto. Media per sala di appena 1071 euro. Sconfortante.

A quota 2 milioni è arrivato Godzilla II, in netta perdita rispetto al predecessore, con Il Grande Salto, uscito in ben 280 sale, esordiente a quota 148.767 euro. Disastrosa la media per copia, pari a 531 euro. Al milione e mezzo di euro troviamo Rocketman, con Polaroid vicino al mezzo milione e Dolor y Gloria di Pedro Almodovar ai 3 milioni totali.

Mercoledì è in arrivo La Bambola Assassina, in anteprima mondiale, seguita 24 ore dopo da The Elevator, La prima vacanza non si scorda mai, Arrivederci professore, Lucania, Tulipani, Sir, Mai arrendersi e Rapina a Stoccolma.