Hunger Games, la Lionsgate annuncia il prequel

4 anni dopo Mockingjay - Part 2, in casa Lionsgate hanno iniziato a pianificare il prequel di Hunger Games, tratto dal prossimo romanzo della sua autrice, Suzanne Collins. A svelare la notizia Joe Drake, presidente del gruppo Lionsgate Motion Picture Group.

In quanto patria orgogliosa della sga Hunger Games, non vediamo l'ora che il prossimo libro di Suzanne sia pubblicato. Abbiamo lavorato insieme a lei durante il processo di scrittura e non vediamo l'ora di continuare a farlo a stretto contatto per il film.

La trilogia distopica della Collins è stata adattata in 4 film di successo, con Jennifer Lawrence protagonista. Il nuovo romanzo, ancora senza titolo, sarà pubblicato da Scholastic il 19 maggio del 2020 e ambientato 64 anni prima dell'inizio dei romanzi originali.

I quattro film della saga hanno incassato 3 miliardi di dollari in tutto il mondo. Tutto tace, ovviamente, su cast e regista del nuovo capitolo cinematografico.

