Finché morte non ci separi: trailer italiano del film horror "Ready or Not"

Di Pietro Ferraro martedì 2 luglio 2019

Finché morte non ci separi: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror con Samara Weaving e Adam Brody nei cinema italiani dal 24 ottobre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

20th Century Fox ha reso disponibile un trailer italiano di Finché morte non ci separi (Ready or Not), il film horror diretto da Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett nei cinema italiani dal 24 ottobre 2019.

Il film racconta la notte di nozze di una giovane sposa che prende una svolta sinistra quando la suoi nuova, eccentrica famiglia acquisita la costringe a prendere parte ad un gioco terrificante. Si tratta di una letale sessione di "nascondino" in cui lòa ragazza dovrà lottare per la sopravvivenza.

"Finché morte non ci separi" è interpretato da Samara Weaving, Andie MacDowell, Mark O'Brien e Adam Brody.

Ready or Not: trailer e poster del film horror con Samara Weaving e Adam Brody

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Fox Searchlight ha reso disponibile un primo trailer di Ready or Not, un nuovo horror che mette in scena una bizzarra e brutale versione del classico gioco del "nascondino".

Il trailer inizia con un pittoresco matrimonio che vede una giovane donna affrontare un rituale di passaggio per diventare parte della famiglia. Lei dovrà giocare ad una sessione del classico "nascondino" che però avrà una svolta terrificante. Infatti chiunque la troverà cercherà di ucciderla trasformando il gioco in un bailamme di omicidi, gore e humour nerissimo.

Il cast di "Ready or Not" è guidato da Samara Weaving, l'attrice ha recitato nell'horror La babysitter, nell'acclamato Tre manifesti a Ebbing, Missouri, nella serie tv Ash vs. Evil Dead e più recentemente è stata scritturata nell'atteso Bill & Ted 3. La storia è incentrata su una giovane sposa che si unisce alla ricca ed eccentrica famiglia del suo nuovo marito in una vecchia tradizione che si trasforma in un gioco letale, con tutti coloro che sono coinvolti che si troveranno a lottare per la propria vita. Il cast è completato da Adam Brody (The O.C.), Mark O'Brien (The Darkest Minds), Henry Czerny (Mission: Impossible) e Andie MacDowell (4 matrimoni e un funerale).

"Ready or Not" è co-diretto da Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett da una sceneggiatura di Guy Busick & R. Christopher Murphy. Il film debutta nelle sale americane il 23 agosto.

Fonte: Collider