Ninna Nanna - Perfect Nanny diventa film con la Legendary

Di Federico Boni martedì 18 giugno 2019

Prix Goncourt nel 2016, Ninna Nanna sarà film.

La Legendary Entertainment ha acquisito i diritti di The Perfect Nanny, romanzo di Leïla Slimani pubblicato in Italia da Rizzoli con il titolo Ninna Nanna. La Legendary produrrà il film con Why Not e Pan-Européenne. The Perfect Nanny è stato originariamente pubblicato da France Gallimard nel 2016, ricevendo il premio letterario più importante di Francia, il Prix Goncourt. Successivamente è stato pubblicato negli Stati Uniti da Penguin, nel 2018, ed è stato nominato tra i 10 migliori libri dell'anno dal New York Times.

Protagonista è Myriam. Quando arriva il secondo figlio, decide di riprendere a lavorare. È una scelta sofferta, ragionata, discussa a lungo con Paul, il marito, eppure imprescindibile, e appena si presenta l’occasione la neomamma la afferra con tenacia e torna alla sua professione di avvocato. Adesso però serve una tata per Mila e Adam. Sarà una selezione severa, nessuno affida di buon grado i propri figli a una sconosciuta. Poi un giorno nell’appartamento dei Massé entra Louise: luminosa, solare, dolce, e i bambini, soprattutto Mila, sembrano sceglierla prima dei genitori. È l’incastro perfetto dell’ultima tessera di un puzzle. La donna guadagna l’affetto incondizionato dei piccoli e la gratitudine di Myriam e Paul, tra- sforma la casa in un incanto, li vizia anticipando ogni loro necessità. Finché questo rapporto di dipendenza, come tutte le dipendenze, non si incrina, mostrandosi eccessivo, non si rivela sbagliato e infine deraglia rovinosamente.

Fonte: HollywoodReporter