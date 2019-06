I Morti non Muoiono - la colonna sonora della commedia zombie di Jim Jarmusch

Di Pietro Ferraro martedì 18 giugno 2019

Blogo vi propone un'anteprima della colonna sonora ufficiale de "I Morti Non Muoiono", la commedia zombie del regista Jim Jarmusch.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Dopo il debutto nelle sale italiane de I Morti Non Muoiono (The Dead Don't Die), la commedia horror con zombie del regista Jim Jarmusch, arriva anche la colonna sonora ufficiale del film, che come i suoi recenti sforzi Solo gli amanti sopravvivono e Paterson è stata composta ed eseguita da SQÜRL, la band che Jarmusch e il produttore Carter Logan hanno fondato nel 2009. A pubblicare la colonna sonora de "I Morti Non Muoiono! è Sacred Bones Records, la stessa etichetta che ha pubblicato l'EP #260 del gruppo nel 2017.

Dal loro arsenale di strumenti, Jim Jarmusch e Logan hanno tirato fuori chitarre e bassi elettrici costruiti dalle sapienti mani di Rick Kelly e della sua apprendista Cindy Hulej di Carmine Street Guitars, dove si costruiscono chitarre artigianali in legno di recupero da vecchi alberghi, bar, chiese e altri edifici di Greenwich Village. A chitarre e bassi di pregio si aggiungono un risuonatore acustico, sintetizzatori Moog Minitaur e Theremini, un piano elettrico Fender Rhodes, una vecchia batteria Ludwig, tastiere Casio e Yamaha vintage e a buon mercato, e nuovi sintetizzatori di Critter e Guitari, tutti modellati attraverso una collezione di pedali effetti, in particolare Earthquaker Devices.

L'ispirazione per la colonna sonora di SQÜRL per "I Morti Non Muoiono" proviene da alcune delle colonne sonore più iconiche dell'ultimo mezzo secolo del cinema di genere: Il salario della paura dei Tangerine Dream, Il pianeta proibito di Bebe e Louis Barron, La cosa e C'era una volta il West di Ennio Morricone, Zombi dei Goblin e tutte le partiture di John Carpenter. Il singolare utilizzo del Theremin di Samuel J. Hoffman su film come Io Ti Salverò e Ultimatum alla Terra ha influenzato pesantemente le sonorità di Jarmusch e Logan. Il risultato è una nuova colonna sonora horror che rivaleggia con le grandi opere del suo genere.

La colonna sonora de "I Morti Non Muoiono" è attualmente disponibile in preordine QUI per un'uscita fissata al 13 settembre 2019.

TRACK LISTINGS:

1. Dialogue 1 (Adam Driver, Bill Murray, Chloë Sevigny)

2. The Dead Just Don't Wanna Die Today

3. Dialogue 2 (Larry Fessenden)

4. Replacement Sky

5. Dialogue 3 (Chloë Sevigny, Adam Driver)

6. This Is All Gonna End Badly

7. Dialogue 4 (Selena Gomez, Rosie Perez, Austin Butler, Luka Sabbat)

8. Malignant Wave Of Doom

9. Dialogue 5 (Caleb Landry Jones)

10 Toxic Moon

11 Dialogue 6 (Tilda Swinton, Bill Murray)

12 Pulsating Elevator Of Light

13 Dialogue 7 (Chloë Sevigny, Bill Murray, Adam Driver)

14 The Dead Don't Die

15 Dialogue 8 (Tom Waits)

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]