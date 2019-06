The Kyd’s Exquisite Follies, Dee Rees dirige un musical fantasy

Di Federico Boni mercoledì 19 giugno 2019

La regista di Mudbound ha scritto un musical fantasy originale. Santigold realizzerà la colonna sonora.

Due anni dopo il folgorante Mudbound, candidato a ben 4 premi Oscar, Dee Rees torna sul set per girare The Kyd's Exquisite Follies, musical fantasy da lei stesso sceneggiato. Parola di Deadline.

A produrre la pellicola Cassian Elwes, mentre la cantautrice Santigold metterà mano alle musiche, con la Industrial Light & Magic chiamata a reaglizzare gli effetti speciali.

The Kyd's Exquisite Follies viene descritto come un vorticoso, futuristico viaggio sulle montagne russe di un giovane musicista che si catapulta dall'anonimato della sua città natale di Same Ol', Same Ol' alle luci brillanti della leggendaria It City, in cerca della celebrità.

“Mi sono ispirata alle scene AfroPunk e SteamFunk e vorrei re-immaginare il genere Follies ai nostri giorni, eliminando i cliché problematici del passato e investendolo di un’energia queer, moderna, spigolosa”, ha detto Dee Rees. “Il mio musical preferito da ragazzina era The Wiz, ma ironia della sorte io odio i musical. Per questo volevo realizzare questo progetto e scrivere una storia originale, per provare a fare qualcosa di inaspettato con il format, creare un musical per le persone che odiano i musical”. "Sarà divertente. E' stato un sogno che si avvera lavorare con Santigold. "E' un'artista che ammiro e con cui volevo lavorare da tempo. E' un genio, e la musica che stiamo realizzando è eccitante. Le persone rimarranno sorprese".

Santigold ha pubblicato quattro album e contribuito alla realizzazione di colonne sonore di film come The Hunger Games: Catching Fire, The Heat, Girls e Paper Towns.