Doctor Sleep: Stephen King ha visto e commentato il film

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 giugno 2019

Stephen King ha visto il film "Doctor Sleep", scopriamo cosa ne pensa.

Dopo il recente approdo online di un primo trailer dell'atteso adattamento di Doctor Sleep, oggi abbiamo la notizia che lo stesso autore di Shining e Doctor Sleep, lo scrittore Stephen King, ha visto e commentato con un tweet entusiasta l'imminente adattamento di "Doctor Sleep".

Questo film vi farà uscire di testa, se ne avrete ancora dopo IT: CAPITOLO 2.

King nel tweet conferma il suo entusiasmo per IT: Capitolo 2, nelle sale italiane a settembre, e promuove a pieni voti "Doctor Sleep" nonostante il film sia collegato a doppio filo allo "Shining" di Stanley Kubrick, adattamento che King notoriamente non ha mai apprezzato molto. A questo proposito il recente trailer di "Doctor Sleep" ha rivelato che - a differenza del romanzo di King - questa versione di Danny Torrance da adulto che lotta contro una sorta di vampiri che si nutrono della "Luccicanza", tornerà al famigerato Overlook Hotel, che è stato fatto saltare da Jack Torrance alla fine del libro di King.

"Doctor Sleep" vedrà Ewan McGregor assumere il ruolo del Danny Torrance di "Shining" insieme a Rebecca Ferguson nei panni dell'antagonista del film, Rose Cilindro. McGregor e Ferguson combatteranno all'ultimo sangue per l'anima di Abra Stone, una ragazzina con "La Luccicanza" interpretata in questo film dall'esordiente Kyliegh Curran. Il film è interpretato anche da Zahn McClarnon nei panni di Papà Corvo, braccio destro di Rose Cilindro, ed Emily Alyn Lind nei panni di Andi Serpente, altro membro di questa setta nota il "Vero Nodo". Il cast è completato da Bruce Greenwood come il Dr. John Dalton, Carl Lumbly nei panni di Dick Hallorann e Alex Essoe nei panni di Wendy Torrance, A bordo anche Jocelin Donahue, Cliff Curtis, Zackary Momoh e Jacob Tremblay in ruoli non rivelati.

Alla regia di "Doctor Sleep" c'è lo specialista in horror Mike Flanagan, che tra le altre cose ha creato la serie tv Hill House e diretto recentemente un notevole adattamento del racconto Il Gioco di Gerald di Stephen King per Netflix. Trevor Macy e Jon Berg producono questo nuovo film con musiche dei Newton Brothers, la fotografia di Michael Fimognari e il montaggio dello stesso Flanagan che ha curato anche la sceneggiatura. Intrepid Pictures e Vertigo Entertainment sono le società di produzione dietro questo sequel che Warner Bros, Pictures distribuirà nelle sale italiane il 31 ottobre 2019.

Fonte: ComicBook