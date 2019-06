Avengers: Endgame, ritorno al cinema con scene inedite per battere Avatar

Di Federico Boni mercoledì 19 giugno 2019

Circa 40 milioni di dollari dividono lo storico primato di Avatar dagli incassi worldwide di Avengers: Endgame.

2,743,413,993 dollari. Tanto ha incassato Avengers: Endgame in 53 giorni di programmazione. Una cifra pazzesca, sbalorditiva, ma non da record. Avatar di James Cameron è infatti ancora primatista, con 2,787,965,087 dollari incassati tra il 2009 e il 2010. 44 milioni di dollari e pochi spiccioli dividono le due pellicole, con la Marvel che ha deciso di utilizzare le armi pesanti pur di strappare quel primato che dal 1996 appartiene a James Cameron. Prima con Titanic, poi con Avatar.

Kevin Feige ha infatti ufficializzato un ritorno al cinema di Avengers: Endgame con scene inedite. Via ComicBook.

Lo stiamo facendo. Non so se è stato annunciato. Sì, lo faremo il prossimo fine settimana.

Sette giorni prima dell'uscita di Spider-Man: Far From Home, la Marvel si giocherà quindi l'ultima carta per portare Endgame sul tetto degli incassi mondiali. Non è chiaro quanti minuti verranno aggiunti ai 181 ufficiali visti fino ad oggi , ma rumor alla mano diverso materiale inedito rimasto fuori dal montaggio finale dovrebbe riguardare Black Widow.

Ma basterà, questa trovata chiaramente speculativa e commerciale, per consentire al cinecomic di battere in volata Avatar?