Ciak d'Oro 2019, i vincitori - trionfa Dogman

Dopo i David e i Nastri d'Argento, Dogman sbanca anche i Ciak d'Oro.



Ciak d’Oro 2019, le nomination Ad assegnare i Ciak d'Oro al Miglior Film, Miglior Regista e Migliori Attori Protagonisti, direttamente i lettori (e non) di Ciak. Dogman di Matteo Garrone ha trionfato ai Ciak d'Oro 2019, portandosi a casa ben sei riconoscimenti. Miglior Film. Miglior Attore non protagonista a Edoardo Pesce. Migliore sceneggiatura a Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Ugo Chiti. Miglior Montaggio. Miglior Scenografia. La redazione di Ciak ha poi assegnato a Marcello Fonte il premio come Personaggio più Sorprendente dell’anno.

Mario Martone, un po' a sorpresa, ha vinto il Ciak d'Oro per la regia di Capri-Revolution, battendo proprio Garrone, mentre Alessandro Borghi, già vincitore ai David, ha fatto suo quello come miglior attore con Sulla mia Pelle. Al suo fianco, sempre da Capri-Revolution, Marianna Fontana, eletta miglior attrice.

Marina Confalone ha conquistato il Ciak d'Oro come miglior attrice non protagonista, per Il Vizio della Speranza, mentre Alessio Cremonini ha vinto il premio come miglior regista esordiente, sempre con Sulla mia Pelle. Migliori costumi a Suspiria e Miglior fotografia a Daniele Ciprì per La Paranza dei Bambini, mentre Paola Cortellesi ha vinto il SuperCiak speciale.

DOGMAN

CIAK D’ORO MIGLIOR REGIA

MARIO MARTONE – Capri-Revolution

CIAK D’ORO MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA

ALESSANDRO BORGHI – Sulla mia Pelle

CIAK D’ORO MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

MARIANNA FONTANA – Capri-Revolution



CIAK D’ORO MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

EDOARDO PESCE – Dogman



CIAK D’ORO MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

MARINA CONFALONE – Il Vizio della Speranza

CIAK D’ORO PREMIO MIGLIORE OPERA PRIMA

SULLA MIA PELLE – Alessio Cremonini

CIAK D’ORO MIGLIORE SCENEGGIATURA

MATTEO GARRONE – MASSIMO GAUDIOSO – UGO CHITI – Dogman

CIAK D’ORO MIGLIORE FOTOGRAFIA

DANIELE CIPRI’ – La Paranza dei Bambini



CIAK D’ORO MIGLIOR MONTAGGIO

MARCO SPOLETINI – Dogman

CIAK D’ORO MIGLIORE SCENOGRAFIA

DIMITRI CAPUANI – Dogman

CIAK D’ORO MIGLIORI COSTUMI

GIULIA PIERSANTI – Suspiria

CIAK D’ORO MIGLIOR SONORO IN PRESA DIRETTA

EMANUELE CICCONI – MAXIMILIANO ANGELIERI – ENRICO MEDRI- La Paranza dei Bambini

CIAK D’ORO MIGLIORE COLONNA SONORA

ENZO AVITABILE – Il Vizio della Speranza

CIAK D’ORO MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

ENZO AVITABILE – A Speranza

CIAK D’ORO MIGLIOR PRODUTTORE

LUIGI E OLIVIA MUSINI (Cinemaundici) – ANDREA OCCHIPINTI (Lucky Red) – Sulla mia Pelle

CIAK D’ORO MIGLIOR MANIFESTO

SUSPIRIA

CIAK D’ORO BELLO&INVISIBILE

Sembra mio figlio – COSTANZA QUATRIGLIO

CIAK ALICE GIOVANI

Manuel – DARIO ALBERTINI



SUPERCIAK D’ORO 2019

PAOLA CORTELLESI

CIAK D’ORO COLPO DI FULMINE

VALERIA GOLINO – Euforia

CIAK D’ORO CLASSIC

NANNI MORETTI – Santiago, Italia

CIAK D’ORO RIVELAZIONE MASCHILE DELL’ANNO

FRANCESCO DI NAPOLI – La Paranza dei Bambini

CIAK D’ORO RIVELAZIONE FEMMINILE DELL’ANNO

ALICE PAGANI – Loro e Baby

CIAK D’ORO SPECIALE SERIAL MOVIE

SAVERIO COSTANZO – L’Amica Geniale

CIAK D’ORO MIGLIOR PERFORMANCE ITALIANA DI SEMPRE NELLA STAGIONE PASQUALE

MA COSA CI DICE IL CERVELLO

CIAK D’ORO MIGLIOR PERFORMANCE ITALIANA DELLA STAGIONE NATALIZIA

AMICI COME PRIMA

CIAK D’ORO COPPIA DELL’ANNO SULLO SCHERMO

FABIO DE LUIGI E VALENTINA LODOVINI – 10 giorni senza mamma

CIAK D’ORO PERSONAGGIO PIU’ SORPRENDENTE DELL’ANNO

MARCELLO FONTE

CIAK D’ORO MIGLIOR LANCIO ITALIANO DI UN BLOCKBUSTER INTERNAZIONALE

BOHEMIAN RHAPSODY

CIAK D’ORO SPECIALE “LA STORIA DEL CINEMA”

DOMENICO PROCACCI PER I 30 ANNI DI FANDANGO