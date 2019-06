Soul, il nuovo film Pixar ha una data d'uscita

Di Federico Boni mercoledì 19 giugno 2019

La Pixar torna nello Spazio con Soul?

A pochi giorni dall'uscita in sala di Toy Story 4, la Pixar ha annunciato la release di una nuova pellicola originale. Soul, ovvero 'anima' in italiano, che uscirà esattamente tra 12 mesi. Il 19 giugno del 2020.

Vi siete mai chiesti da dove vengono la vostra passione, i vostri sogni e i vostri interessi? Cos'è che vi rende ... VOI? Nel 2020 la Pixar vi porterà in un viaggio che va dalle strade di New York ai regni cosmici per trovare risposte alle domande più importanti della vita.

Questo il criptico messaggio social condiviso su Twitter, per un film che vedrà il ritorno alla regia di Pete Doctor, due volte premio Oscar grazie a Up e Inside Out. Dana Murray, che ha prodotto il cortometraggio del 2017 Lou e ha lavorato come direttrice di produzione in Inside Out, produrrà il tutto. 12 anni dopo Wall-E, la Pixar tornerà nello Spazio?

Nel dubbio, Soul sarà il primo film originale Pixar tre anni dopo Coco.