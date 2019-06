Stasera in tv: "Autobahn - Fuori controllo" su Italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 20 giugno 2019

Italia 1 stasera propone Autobahn - Fuori controllo (Collide), thriller d'azione del 2016 diretto da Eran Creevy e interpretato da Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben Kingsley e Anthony Hopkins.

Cast e personaggi

Nicholas Hoult: Casey

Felicity Jones: Juliette

Ben Kingsley: Geran

Anthony Hopkins: Hagen Kahl

Nadia Hilker: Rowena

Clemens Schick: Mirko

Marwan Kenzari: Matthias

Michael Epp: Karl

Doppiatori italiani

Flavio Aquilone: Casey

Valentina Favazza: Juliette

Stefano De Sando: Geran

Dario Penne: Hagen Kahl

Barbara Salvucci: Rowena

Alessandro Budroni: Mirko

Stefano Crescentini: Matthias





Trama e recensione

Casey (Nicholas Hoult) e Juliette (Felicity Jones) sono due giovani americani che si incontrano e si innamorano durante un viaggio in Europa. Quando alla ragazza vienediagnosticata una grave malattia, Casey decide di tornare al suo oscuro passato per pagare le cure mediche che potrebbero salvarla. Seguendo il consiglio di Geran (Ben Kingsley), un trafficante per il quale lavorava, decidedi derubare il temuto gangster Hagen (Anthony Hopkins). La rapina, però, non va come previsto e Casey dovrà riuscire a sfuggire agli uomini di Hagen per salvare se stesso e l’amore della sua vita.





Note di regia

Autobahn – Fuori controllo vede come protagonisti due delle giovani star più amate di Hollywood, Nicholas Hoult e Felicity Jones, impegnati in una storia d’amore contemporanea, sullo sfondo di inseguimenti mozzafiato, auto di lusso e due pericolosi malviventi in lotta tra di loro. Unendo l’energia viscerale di una grande storia d’amore e scene ad alto tasso di adrenalina con macchine che sfrecciano ad altissima velocità, il mio scopo era far diventare "Autobahn – Fuori controllo" uno dei film più cool del 2017. Quello che distingue "Autobahn – Fuori controllo! dagli altri film del genere è l’autenticità delle scene d’azione mescolata al coinvolgimento emotivo di queste due giovani star in lotta per salvarsi la vita. Il film ha molte sfumature e delle performance attoriali di altissimo livello grazie anche alla presenza di due mostri sacri come Ben Kingsley e Anthony Hopkins. Il team che ha lavorato al film è composto da persone che sono dei maestri nel loro campo. Abbiamo collaborato con Tom Struthers, lo stunt coordinatore di film come Il cavaliere oscuro -Il ritorno e Inception, e Ben Collins (Stig), lo stunt driver di Skyfall e Fast & Furious 6. Con noi ha collaborato anche Chris Harris (giornalista di automobilismo) che ha prodotto molto materiale editoriale durante le riprese che sarà di supporto all’uscita del film. Io e Scott Frazier abbiamo scritto la sceneggiatura inserendo macchine che, da fanatici delle auto quali siamo, amiamo alla follia. Ci siamo molto stupiti che praticamente quasi tutte le macchine inserite facevano parte del gruppo Volkswagen. E questo aveva il potenziale per diventare una partnership perfetta. [Eran Creevy]

Curiosità



Zac Efron era stato originariamente scelto per il ruolo principale, ma si è ritirato.



Amber Heard era stata originariamente scelta per come protagonista femminile, ma si è ritirata.



L'uscita di questo film è stata seriamente ritardata perché la società produttrice è fallita.



Il film ha ricevuto una candidatura ai Razzie Awards per il peggior attore non protagonista (Nicholas Hoult).



Il film è stato un flop al box-office incassando solo 4 milioni di dollari contro un budget di circa 21 milioni.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Ilan Eshkeri , compositore e autore britannico/francese famoso per le sue colonne sonore, collaborazioni musicali, concerti e musiche per videogiochi.

Ilan Eshkeri ha curato le musiche di Shaun, vita da pecora - Il film della Aardman Animations, e scritto le canzoni del film con Nick Hodgson dei Kaiser Chiefs e Tim Wheeler degli Ash. Eshkeri ha anche collaborato con i Coldplay, Annie Lennox, scritto la canzone "Only You" per Sinead O'Connor r collaborato con i Take That per la colonna Sonora del film Stardust. Tra i suoi film più recenti ricordiamo: il biopic Nureyev - The White Crow, il dramma Still Alice, per il quale Julianne Moore ha vinto l’Oscar, 47 Ronin con Keanu Reeves, Kick-Ass di Matthew Vaughn, il film candidato all’Oscar The Invisible Woman diretto da Ralph Fiennes e The Young Victoria, vincitore dell’Oscar per i migliori costumi,. Eshkeri ha anche scritto le musiche del famosissimo videogioco I Sims.



1. Collision

2. Scrap Yard

3. Leverage

4. Juliet

5. The Job

6. Truck Heist

7. Unconscious

8. Warehouse Escape

9. Into the Village

10. Foot Chase

11. Collide

12. Showdown

13. Train Station

14. Interview

15. Operation

Le canzoni del film:

1. Split (Only U) - Tiësto & The Chainsmokers

2. Elektron - Nyko

3. Bae (No Rap Version) - Grace Mitchell

4. 180db_[130] - Aphex Twin

5. God’s Whisper - Raury

6. Body Gold - Oh Wonder

7. Freaks (Radio Edit) - Timmy Trumpet And Savage

8. Moon Eye - Walls

9. Nr. 22 - Moderat

10. Feels Real (Luke Solomon Remix) [feat. Luke Jenner] - Shit Robot

11. Higher [feat. Labrinth] - Sigma

12. Collide - Rebel





