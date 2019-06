Flag Day, Josh Brolin e Miles Teller per il nuovo film di Sean Penn

Di Federico Boni giovedì 20 giugno 2019

Sul set con i figli. E non solo. Sena Penn torna in cabina di regia con Flag Day.

Tre anni dopo lo sbertucciato Il tuo ultimo sguardo, Sean Penn prepara il ritorno sul set con Flag Day, sceneggiato dal drammaturgo premio Tony Jez Butterworth. Al fianco di Penn e dei figli Dylan e Hopper, sul set ci saranno anche Josh Brolin e Miles Teller, oltre a Norbert Leo Butz, Dale Dickey, Eddie Marsan, Bailey Noble e Katheryn Winnick.

Lo script nasce dal memoriale di Jennifer Vogel del 2005, Flim-Flam Man: The True Story of My Father's Counterfeit Life. Il libro racconta la storia di una figlia che deve fare i conti con le sue percezioni sul padre criminale, un rapinatore di banche e un contraffattore che si è sottratto all'arresto per mesi.

Wonderful Production, Rahway Road, New Element Films e Clyde Is Hungry Films in cabina di produzione, con William Horberg, Jon Kilik e Fernando Sulichin produttori e Christelle Conan, Anders Erdén, Peter Touche, Phyllis Laing, Devan Towers, Thorsten Schumacher, Vincent Maraval, John Wildermuth, Sidney Kimmel e Allen Liu produttori esecutivi.

Il tuo ultimo sguardo venne presentato in Concorso al Festival di Cannes 2016.

Fonte: HollywoodReporter