Trolls World Tour: nuovi poster, cast, trama e annuncio trailer di Trolls 2

Di Pietro Ferraro giovedì 20 giugno 2019

Trolls World Tour: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel d'animazione Dreamworks nei cinema americani dal 17 aprile 2020.

Disponibili online nuovi poster e alcuni dettagli su cast e trama di Trolls 2, che uscirà nelle sale con il titolo ufficiale Trolls World Tour. La DreamWorks è finalmente pronta a rilasciare alcuni dettagli sull'imminente sequel e, oltre al titolo, lo studio ha rivelato 21 nuovi character poster del sequel basato sulla famosa linea di giocattoli. Inoltre abbiamo anche l'annuncio di un primo trailer in arrivo online in giornata.

Le locandine presentano solo primi piani di mani di troll pronti a rockeggiare, ma confermano che Anna Kendrick e Justin Timberlake torneranno nei panni di Poppy e Branch. Le locandine rivelano anche alcuni dei nuovi membri del cast tra cui Ozzy Osbourne, James Corden e Rachel Bloom.

Un bel po' di voci famose si stanno unendo al divertimento per questo sequel. Mary J. Blige, George Clinton e Anderson Paak sono gli abitanti della terra del "Funk". Kelly Clarkson nei panni di Delta Dawn, Sam Rockwell nel ruolo di Hickory e Flula Borg nel ruolo di Dickory rappresenteranno il "Country". La tribù "Pop" è supportata da Ester Dean, mentre J Balvin rappresenterà il "Reggaeton". Anthony Ramos porterà la "Techno" e Jamie Dornan il "Jazz Liscio". La terra della "Musica Classica" vede coinvolto il famoso direttore d'orchestra e violinista Gustavo Dudamel che appare come Trollzart e Charlyne Yi come Pennywhistle. Ultimo ma non meno importante la star del football Kenan Thompson rappresenta il "Rap" nei panni di un troll hip hop di nome Tiny Diamond.

"Trolls World Tour" è incentrato su Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) che scoprono di essere solo una delle sei diverse tribù di troll disseminate in sei diverse terre. Ognuna di queste diverse tribù è dedicata a sei diversi tipi di musica: Funk, Country, Techno, Musica Classica, Pop e Rock. Un membro dei sovrani dell'hard-rock, Queen Barb (Rachel Bloom), con l'assistenza di suo padre King Thrash (Ozzy Osbourne), vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica per far regnare il rock. Con il destino del mondo in gioco, Poppy e Branch, insieme ad alcuni amici, Biggie (James Corden), Chenille (Caroline Hjelt), Satin (Aino Jawo), Cooper (Ron Funches) e Guy Diamond (Kunal Nayyar), andranno in missione verso le altre terre musicali per unire i Troll in armonia contro Barb.

Walt Dohrn dirige in solitaria "Trolls World Tour" dopo aver co-diretto il primo film. "Trolls World Tour" presenterà nuova musica originale di Justin Timberlake, che in precedenza ha ottenuto una nomination all'Oscar con il brano "Can't Stop the Feeling" incluso nella colonna sonora dell'originale Trolls. Theodore Shapiro (Il diavolo veste prada) fornirà le musiche originali. "Trolls World Tour" arriverà nei cinema il 17 aprile 2020.

Fonte: Comingsoon.net