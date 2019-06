Giffoni 2019, anteprime e film in concorso: Men in Black: International il 19 luglio

Di Giorgia Iovane venerdì 21 giugno 2019

I film in concorso, le anteprime e gli eventi speciali della 49esima edizione del Giffoni Film Festival.

In attesa del programma definitivo di #Giffoni2019, iniziamo a dare un'occhiata alle anteprime e agli eventi speciali della 49esima edizione del GFF, in programma dal 19 al 27 luglio a Giffoni Valle Piana (SA). Stiliamo un ideale palinsesto dei vari eventi, che spaziano tra produzioni tv destinate alla fascia kids a lungometraggi nazionali e internazionali proposti per la prima volta allo sguardo degli oltre 6000 giovani giurati del Festival.

19 luglio - Men in Black: International, Diretto da Gary Gray e scritto da Art Marcum e Matt Holloway, nelle sale italiane dal 25 luglio.

23 luglio - Dolcissime, opera seconda di Francesco Ghiaccio, sceneggiato con Marco D'Amore, nelle sale dal 1° agosto: un'anteprima con la partecipazione di Ghiaccio, D'Amore e Valeria Solarino insieme alle 4 giovani protagoniste (Giulia Barbuto Costa Da Cruz, Alice Manfredi, Margherita De Francisco, Giulia Fiorellino).

Sul fronte seriale, rivolto prevalentemente ai Kids, sono previsti un episodio speciale di SpongeBob per i suoi 20 anni (20 luglio, evento speciale realizzato con Nickelodeon), alcune puntate in anteprima della serie New School(21 luglio), prossimamente in onda su DeAKids e Super!, e una due giorni dedicata al mondo Rainbow di Iginio Straffi (44 Gatti e Winx Club il 23 luglio, Club 57 il 24 luglio).