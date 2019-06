Paranormal Activity: Paramount e Blumhouse lavorano ad un settimo film

Di Pietro Ferraro venerdì 21 giugno 2019

Paramount e Blumhouse annunciano un nuovo film della serie horror "Paranormal Activity".

Era nell'aria da qualche tempo, ma ora abbiamo la notizia ufficiale che la Paramount Pictures e la Blumhouse Productions di Jason Blum stanno attualmente lavorando ad un nuovo film di Paranormal Activity.

Il presidente e CEO della Paramount Pictures Jim Gianopulos ha annunciato sul palco della convention CineEurope che un nuovo capitolo della longeva serie horror è ufficialmente in fase di sviluppo presso lo studio.

Stiamo collaborando con il super produttore horror Jason Blum per realizzare una nuova puntata di Paranormal Activity.

L'originale Paranormal Activity del 2007 diretto da Oren Peli ha sfruttato lo stesso formato "found footage" del cult The Blair Witch Project, bissandone l'exploit e sbancando il box-office (23.000$ di budget per 890 milioni d'incasso). I successivi tre capitoli sono stati un pigro reiterare quello che nel frattempo è diventato un vero e proprio "format", con nel mezzo un tentativo fallito di portare il found footage anche sul piccolo schermo con la serie tv The River cancellata in corso d'opera. Nel 2014 è arrivato il pessimo spinoff Il Segnato decretando un evidente sovraesposizione del formato che nel frattempo ha generato decine di cloni dalla qualità altalenante. La serie si era apparentemente conclusa nel 2015 con il sottovalutato Paranormal Activity - Dimensione fantasma, che ha mostrato un guizzo che in pochi hanno colto, in parte smorzato dalla discutibile scelta del formato 3D.

Paranormal Activity 7 non ha attualmente uno sceneggiatore, un regista o attori collegati, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

