The Shrinking of Treehorn, Ron Howard realizza il suo primo film animato

Di Federico Boni venerdì 21 giugno 2019

Il regista di A Beautiful Mind adatterà l'omonimo libro per bambini.

Ad un anno dal disastroso Solo: A Star Wars Story, da lui preso in corsa, e in attesa di poter ammirare il suo doc su Pavarotti, Ron Howard ha deciso di esordire nel fantastico mondo dell'animazione.

Il regista premio Oscar adatterà The Shrinking of Treehorn, libro per bambini scritto da Florence Parry Heide e illustrato da Edward Gorey nel 1971. Ron Howard e la Imagine Entertainment di Brian Grazer collaboreranno con la società di produzione australiana Animal Logic, ovvero il team di animazione che si trova dietro la serie The Lego Movie e Happy Feet. The Shrinking of Treehorn sarà solo il primo di quattro progetti pensati per sfruttare l'animazione tradizionale e le riprese in live-action.

Il libro della Heide racconta la storia di un giovane che inizia a rimpicciolirsi dopo aver giocato a uno strano gioco da tavolo. Il film sarà sceneggiato da Rob Lieber (Peter Rabbit).

Gli altri progetti Imagine/Animal Logic riguarderanno Rainbow Serpent, storia profondamente radicata nella cultura aborigena australiana con Stuart Beattie allo script; Zero, descritto come "una commedia tra amici" che "esplora la connessione tra famiglia e tecnologia", con Carlos Stevens alla regia e Jonathon Stewart e Eyal Podell allo script; ed infine abbiamo Muttnik, ibrido live-action / animazione che racconterà la storia di un cane spedito nello spazio dalla Russia e che tornerà a casa come "creatura evoluta".

