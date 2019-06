A Quiet Place 2 ha iniziato le riprese e ha una data di uscita ufficiale

Di Pietro Ferraro venerdì 21 giugno 2019

"A Quiet Place 2" ha ufficialmente iniziato la produzione e ha una data di uscita ufficiale.

Riprese ufficialmente in corso per A Quiet Place 2. Il primo film dopo un debutto in sordina e grazie al passaparola è diventato una successo a sorpresa con 340 milioni di dollari incassati a fronte di un budget di 17 milioni. Scritto e diretto da John Krasinski, il film originale racconta la storia di una famiglia che lotta per sopravvivere in un mondo afflitto da terrificanti creature. Con i mostri praticamente ciechi che che cacciano utilizzando un sofisticato apparato uditivo, la famiglia è costretta a vivere nel completo silenzio. Krasinski ha recitato nel film insieme alla moglie Emily Blunt. I loro figli sono stati interpretati da Noah Jupe e Millicent Simmonds.

I dettagli su che direzione prenderà la storia, o su come il mondo del film verrà espanso rimangono sotto il più stretto riserbo. È stato tuttavia confermato che Jupe, Simmonds e Blunt riprenderanno tutti i loro ruoli. Il personaggio di Krasinski è stato ucciso nel terzo atto del primo film, quindi non apparirà al di fuori di potenziali flashback. L'ex protagonista della serie tv The Office tuttavia potrebbe riprendere il ruolo del "mostro" interpretato in motion-capture nel primo film, quel che è certo è che è tornato a scrivere e dirigere il sequel.

Come riportato dal sito ComingSoon.net, Paramount Pictures ha annunciato che le riprese di "A Quiet Place 2" sono ufficialmente iniziate. Lo studio ha inoltre confermato che il cast di ritorno sarà affiancato da Cillian Murphy, lo "Spaventapasseri" della trilogia Il cavaliere oscuro di Nolan, e dal Brian Tyree Henry visto nel recente remake La bambola assassina. I ruoli di entrambi gli attori non sono stati rivelati. Lo studio ha anche fornito una data di uscita ufficiale fissata al 20 marzo 2020.

John Krasinski è anche protagonista della serie tv Jack Ryan recentemente rinnovata per una terza stagione da Amazon. La lanciatissima Blunt ha recentemente terminato le riprese di Jungle Cruise di Disney in cui recita al fianco di Dwayne "The Rock" Johnson mentre Tyree Henry oltre ad affrontare il nuovo e letale bambolotto Chucky sarà protagonista insieme a Joaquin Phoenix del film Joker e sarà nel cast del crossover Godzilla vs Kong.

Krasinski in precedenza ha assicurato che "A Quiet Place 2" non sarà un sequel tipico come quelli di Alien e Lo squalo e che riserverà qualche sorpresa a livello di narrazione.

Fonte: Comingsoon.net