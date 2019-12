A Quiet Place 2: primo trailer, trama ufficiale e locandina

Di Pietro Ferraro giovedì 19 dicembre 2019

"A Quiet Place 2" ha ufficialmente concluso la produzione con un'uscita fissata al 20 marzo 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un primo teaser trailer, una sinossi ufficiale e una prima locanidna di A Quiet Place 2 (A Quiet Place Part II).

Il primo teaser annuncia un nuovo trailer per l'anno nuovo e mostra i superstiti della famiglia Abbott: la madre Evelyn (Emily Blunt) la figlia non udente Regan (Millicent Simmond) e l'altro figlio Marcus (Noah Jupe).

Il personaggio di John Krasinski è morto per proteggere la sua famiglia nel film originale, ma l'attore è tornato ancora in veste di regista e co-sceneggiatore. Il cast ha due nuove aggiunte: Cillian Murphy e Djimon Hounsou.

La trama ufficiale





A seguito degli eventi mortali nella loro casa, la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare i terrori del mondo esterno mentre continuano a lottare e a sopravvivere in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si rendono presto conto che le creature che cacciano attraverso il suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.

"A Quiet Place 2" arriva nei cinema il 20 marzo 2020.

A Quiet Place 2: prima immagine ufficiale con Emily Blunt

Disponibile una prima immagine ufficiale (via Total Film) di A Quiet Place 2 che mostra Emily Blunt nel sequel che vede ancora alla regia John Krasinski.

Il film originale è stato la sorpresa del 2018 con un incasso di ben 340 milioni di dollari nel mondo da un budget di 17 milioni e una candidatura all'oscar al miglior montaggio sonoro per un intrigante mix di survival-horror e thriller con invasione aliena.

Il cast del sequel oltre a Emily Blunt vede il ritorno di Noah Jupe e Millicent Simmonds e le nuove aggiunte Cillian Murphy e Djimon Hounsou.

"A Quiet Place 2" debutta nei cinema americani il 20 marzo 2020.







Total Film took to Twitter to share an exclusive new image form the highly-anticipated @quietplacemovie Part II, showing Emily Blunt leading her family to safety in the alien-infested post-apocalypse. The film makes it way into theaters on March 20, 2020. #AQuietPlace2 pic.twitter.com/eLbQuVJNuG

— CinePhellas (@Cinephellas) December 18, 2019





A Quiet Place 2: John Krasinski annuncia fine riprese con nuova foto dal set

Il regista John Krasinski ha annunciato la fine delle riprese per A Quiet Place 2. l'attore e regista ha condiviso una foto finale dal set con il seguente messaggio:

Beh...questa la conclusione delle riprese di #PartII Ci vediamo il 20 marzo!

Il cast del sequel vedrà il ritorno di Emily Blunt, Noah Jupe e Millicent Simmonds che reciteranno al fianco di Cillian Murphy e Djimon Hounsou.

L'originale "A Quiet Place" ha incassato 340 milioni di dollari da un budget di 17 milioni."A Quiet Place 2" arriverà nei cinema il 20 marzo 2020.







Well... that’s a wrap on #PartII See you on March 20th! pic.twitter.com/9u4xcFjm5n

— John Krasinski (@johnkrasinski) September 25, 2019

A Quiet Place 2: John Krasinski conferma riprese in corso e prime foto dal set

Dopo il successo di A Quiet Place, l'attore e regista John Krasinski conferma su Twitter riprese in corso a New York per il sequel A Quiet Place 2.

Il sequel girerà 35 giorni nella contea di Erie con la maggior parte delle riprese che si svolgono in un piccolo villaggio fuori da Buffalo chiamato Akron. Da lì la produzione si trasferirà nella contea di Chautauqua per dieci giorni prima di trasferirsi nella contea di Dutchess per due giorni, e infine concluderà la produzione con un giorno di riprese nella contea di Ulster.

John Krasinski dirige "A Quiet Place 2" da una sua sceneggiatura. Sua moglie Emily Blunt torna nel ruolo di Evelyn Abbott, insieme a Millicent Simmonds come sua figlia, Regan Abbott, e Noah Jupe come suo figlio, Marcus Abbott. A loro si uniranno i nuovi arrivati Cillian Murphy e Brian Tyree Henry.

Krasinski ha diretto l'originale "A Quiet Place" da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Bryan Woods e Scott Beck sulla base di una storia di Woods e Beck.

"A Quiet Place 2" ha una una data di uscita ufficiale fissata al 20 marzo 2020.







SPOTTED! 📸 Jack Martin, president of JFG, and his family snapped some photos of John Krasinski in Olcott. John was walking next to his movie crew during the filming of “A Quiet Place 2”. #AQuietPlace2 #Buffalo pic.twitter.com/QULN4sP7to

— J. Fitzgerald Group (@JFitzGroup) 11 luglio 2019



Filming for “A Quiet Place 2” begins today in Akron. This portion of Main Street has been transformed into the set and is now closed to traffic, through next Wed 7/24. Some businesses along the strip will stay open during filming. @WGRZ pic.twitter.com/SQZSck91tn

— Lauren Hall (@LaurenHall) 15 luglio 2019



The set for A Quiet Place 2 or Stranger Things 3?? You decide pic.twitter.com/CkkeJxYrUd

— steph 🦅 (@adashelbys) 9 luglio 2019



A quiet place 2 in Olcott, NY. I actually saw John Krasinski 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/gvIj3sYAji

— Cassondra (@cassondraclark) 11 luglio 2019



Karol sent News 4 these photos of homes on Olcott Beach being transformed by movie crews as they prepare to film A Quiet Place 2 there tomorrow night! pic.twitter.com/SodcBgsRpl

— News 4, WIVB-TV (@news4buffalo) 9 luglio 2019





























Un post condiviso da 𝕸𝖔𝖙𝖍𝖒𝖆𝖓 (@myersinthedark) in data: 14 Lug 2019 alle ore 3:57 PDT





























Un post condiviso da Buffalo Library (@buffalolibrary) in data: 11 Lug 2019 alle ore 6:06 PDT





























Un post condiviso da John Krasinski Fanpage (@another.john.k.fanpage) in data: 11 Lug 2019 alle ore 8:05 PDT





























Un post condiviso da Angel 🐝 (@theverybusybee) in data: 13 Lug 2019 alle ore 12:25 PDT

A Quiet Place 2 ha iniziato le riprese e ha una data di uscita ufficiale

Come riportato dal sito ComingSoon.net, sono ufficialmente in corso le riprese A Quiet Place 2. Il primo film dopo un debutto in sordina e grazie al passaparola è diventato una successo a sorpresa con 340 milioni di dollari incassati a fronte di un budget di 17 milioni. Scritto e diretto da John Krasinski, il film originale racconta la storia di una famiglia che lotta per sopravvivere in un mondo afflitto da terrificanti creature. Con i mostri praticamente ciechi che che cacciano utilizzando un sofisticato apparato uditivo, la famiglia è costretta a vivere nel completo silenzio. Krasinski ha recitato nel film insieme alla moglie Emily Blunt. I loro figli sono stati interpretati da Noah Jupe e Millicent Simmonds.

E' stato confermato che Jupe, Simmonds e Blunt riprenderanno tutti i loro ruoli. Il personaggio di Krasinski è stato ucciso nel primo film, quindi tornerà solo in veste di regista.

Lo studio ha confermato che il cast di ritorno sarà affiancato da Cillian Murphy, lo "Spaventapasseri" della trilogia Il cavaliere oscuro di Nolan, e dal Brian Tyree Henry visto nel recente remake La bambola assassina. I ruoli di entrambi gli attori non sono stati rivelati. Lo studio ha anche fornito una data di uscita ufficiale fissata al 20 marzo 2020.

Krasinski in precedenza ha assicurato che "A Quiet Place 2" non sarà un sequel tipico come quelli di Alien e Lo squalo e che riserverà qualche sorpresa a livello di narrazione.

