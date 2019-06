Batman: una stella sulla Hollywood Walk of Fame per il Cavaliere Oscuro

Di Pietro Ferraro sabato 22 giugno 2019

L'iconico supereroe Batman avrà la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

L'anno prossimo Batman sarà onorato con la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Non stiamo parlando di nessun attore in particolare che ha vestito i panni del Cavaliere Oscuro, ma dell'icona di DC Comics che riceverà una stella tutta sua e strameritata dopo 80 anni di onorata carriera. L'annuncio della stella a Batman sulla Walk of Fame del 2020 è stato recentemente dato dalla Camera di Commercio di Hollywood.

Il personaggio di Batman è stato creato dalle leggende del fumetto Bob Kane e Bill Finger. Ha esordito sulle pagine di "Detective Comics #27" nel 1939 e da allora è stato un punto fermo della cultura pop. Per quanto riguarda i film, Adam West ha interpretati Batman: The Movie nel 1966, ma è stato il Batman di Tim Burton del 1989, con Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne, che ha consacrato il personaggio sul grande schermo. Val Kilmer e George Clooney hanno entrambi interpretato il personaggio una vaolta a testa, Kilmer in Batman Forever e Clooney nel famigerato Batman & Robin. Il franchise ha fruito di un reboot nel 2005 dal regista Christopher Nolan con il Batman Begins interpretato da Christian Bale. Il suo sequel, Il cavaliere oscuro, è considerato il miglior film di supereroi su piazza. Ben Affleck ha poi preso il posto di Bale nei film dell'Universo Esteso DC a partire dal divisivo Batman v Superman: Dawn of Justice del 2013.

Ad oggi i film di Batman hanno incassato 4,9 miliardi al box-office globale. Il prossimo Batman sarà l'ex star di Twilight, Robert Pattinson, che vestirà i panni di Bruce Wayne nel reboot The Batman del regista Matt Reeves che arriverà nei cinema nel 2021. Batman quest'anno ha compiuto 80 anni con DC Comics che sta celebrando l'evento con iniziative che si protrarranno per l'intero 2019.

Altre star hanno superato la selezione per un posto sulla Walk of Fame nel 2020. Per quanto riguarda il cinema ci sono Mahershala Ali, Ruth E. Carter, Laurence Fishburne, Chris Hemsworth, Spike Lee, Julia Roberts, Octavia Spencer e Lina Wertmuller. Anche l'attore e comico Andy Kaufman riceverà una stella postuma.

Fonte: NBC