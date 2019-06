Supervized: trailer della commedia con supereroi in pensione

Di Pietro Ferraro sabato 22 giugno 2019

Supervized: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia con supereroi di Michael Chaves nei cinema americani dal 19 luglio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Liongate ha reso disponibile un trailer di Supervized. Una commedia con supereroi che strizza l'occhio a Kick-Ass e mette in scena un gruppo di veterani di Hollywood nei panni di supereroi pensionati.

Il trailer inizia con uno sguardo ad una casa di riposo appositamente progettata per accogliere supereroi che hanno fatto il loro tempo. I loro poteri vengono tenuti sotto controllo e quasi tutti sembrano essere piuttosto infelici. Ad un certo punto un gruppo di questi supereroi i disarmo dovranno tornare in azione per sventare una trama nefasta.

Il cast include diverse volti noti di Hollywood con Tom Berenger (Platoon, Hatfields & McCoys), Beau Bridges (I favolosi Baker , Hit and Run), Fionnula Flanagan (The Others, Un poliziotto da happy hour ) e Louis Gossett Jr. (Ufficiale e gentiluomo, Radici). Steve Barron (Tartarughe Ninja alla riscossa) dirige da una sceneggiatura di Andy Briggs (Legendary) e John Niven (Kill Your Friends).

La trama ufficiale:





"Supervized" è incentrato su un gruppo di anziani supereroi internazionali che si sono ritirati nella casa di riposo Dunmanor in Irlanda. Ray è il "Maximum Justice", un tempo riconosciuto a livello mondiale, che trova difficile accettare che i suoi giorni da eroe siano alle sue spalle. La sua vecchia squadra, che include il suo fedele partner Ted alias "Shimmy", la sua vecchia fiamma Madera "Moonlight" e Pendle "Total Thunder", che al contrario degli altri accetta molto di più lo stile di vita da pensionato. Ma quando Jerry, ex "Rainbow Warrior", muore dopo che i suoi superpoteri sono stati inibiti per la sicurezza degli altri, Ray inizia a sospettare che possa esserci qualcosa di più e si incaricherà di investigare. Questo lo porterà in una battaglia non solo contro i nemici, ma contro gli stigmi e le limitazioni che accompagnano la sua età.

Il film è fornito di un divieto ai minori pieno (R-rated), il che significa che il film sarà fornito di violenza e linguaggio esplicito. "Supervised" arriva nei cinema americani il 19 luglio.

