Due Amici: trailer italiano del dramma romantico di Louis Garrel

Di Pietro Ferraro martedì 25 giugno 2019

Due Amici: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Louis Garrel nei cinema italiani dal 4 luglio 2019.

Il 4 luglio Movies Inspired porta nei cinema italiani Due Amici, film del 2015 che ha segnato l'esordio alla regia dell'attore francese Louis Garrel (L'uomo fedele).

"Due Amici" si ispira alla popolare opera teatrale del 1833 "Les caprices de Marianne" dello scrittore e drammaturgo francese Alfred De Musset, una delle figure di spicco del romanticismo letterario. "Les caprices de Marianne" è stato fonte d'ispirazione anche per il film La regola del gioco (1939) di Jean Renoir.

Clément, fragile e ossessivo, lavora come comparsa al cinema e ama platealmente Mona, occupata in un chiosco della Gare du Nord. Clément vorrebbe trattenerla a Parigi ma Mona ha un treno da prendere ogni sera. Detenuta in semilibertà, Mona nasconde il suo segreto e rifiuta l'amore di Clément. A convincerla ci prova Abel, benzinaio col vizio della poesia, venuto in soccorso dell'amico. Deciso a impedirle il ritorno, Abel la costringe a terra e a un chiarimento con Clément. La disperazione di aver perso il treno e mancato il rientro al penitenziario stempera presto dentro una notte parigina e un ménage à trois tragicomico, governato dai sentimenti e dal bisogno di appartenere a qualcuno. Una donna, un uomo, un amico.

Il film è interpretato da Louis Garrel, Golshifteh Farahani, Vincent Macaigne, Mahaut Adam e Pierre Maillet.

Louis Garrel, figlio del regista Philippe Garrel e dell'attrice Brigitte Sy, in veste di attore ha recitato anche in The Dreamers - I sognatori, Planetarium, Il mio Godard, I fantasmi d'Ismael e L'uomo fedele, sua opera seconda in veste di regista. Inoltre lo vedremo prossimamente recitare in Piccole donne di Greta Gerwig e J'accuse di Roman Polanski.