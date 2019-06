Spider-Man: Far From Home - nuova action figure Hot Toys con costume "Stealth" e base diorama

Di Pietro Ferraro domenica 23 giugno 2019

Hot Toys annuncia una nuova action-doll versione deluxe con il nuovo costume "Stealth" ispirato al film "Spider-Man: Far From Home" al cinema dal 10 luglio.

Il 10 luglio arriva nei cinema italiani Spider-Man: Far From Home. Peter Parker (Tom Holland) ritorna in questo nuovo film che concluderà la "Fase 3" dell'Universo Cinematografico Marvel per un viaggio estivo in Europa con i suoi migliori amici, con la speranza di prendersi una pausa dalle troppe responsabilità del suo ruolo di supereroe e potenziale sostituto del suo compianto mentore Tony Stark. Durante il viaggio che lo porterà anche in Italia, con una tappa nella romantica Venezia, il giovane Spidey viene reclutato da Nick Fury (Samuel L. Jackson) per indagare su una serie di attacchi di creature note come "Elementali" che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

Durante questa nuova avventura Spider-Man sfoggerà diversi costumi tra cui la versione "Iron Spider" con zampe vista in "Infinity War" e un nuovo costume "Stealth" in versione tattica e interamente in nero. E' proprio a quest'ultimo costume che Hot Toys ha dedicato una nuova action-doll in scala 1/6 versione deluxe, fornita di una speciale base diorama ispirata ad una delle nemesi di "Spider-Man: Far From Home".

La figure (28,5 cm in altezza con 30 punti di articolazione) presenta una testa mascherata che espone parte del viso con 3 paia di occhi intercambiabili di Spider-Man per creare numerose espressioni.

La parte più interessante di questa versione deluxe è la base diorama che segna la prima collaborazione tra Hot Toys e Studio HIVE. Ispirata alle scene di battaglia contro l'Elementale noto come Molten Man, questa elaborata base a forma di diorama presenta 2 modalità di accensione a LED ed è assolutamente un must per i fan di Spider-Man.

Per quanto riguarda gli accessori, la figure include un set di 10 mani intercambiabili guantate con un motivo di ragnatela nera per varie pose. Il costume include una cintura e stivaletti neri, due paia di dispositivi spara ragnatele e un set di effetti ragnatela da applicare alle mani.

Trovate la nuova figure di Spider-Man: Far From Home "Stealth Suit" disponibile in preordine QUI.