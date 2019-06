Stasera in tv: "The Meddler" su Rai 1

Di Pietro Ferraro lunedì 24 giugno 2019

Rai 1 stasera propone "The Meddler - Un'inguaribile ottimista", commedia drammatica del 2015 didiretta da Lorene Scafaria e interpretata da Susan Sarandon, Rose Byrne e J. K. Simmons.

Cast e personaggi

Susan Sarandon: Marnie Minervini

Rose Byrne: Lori Minervini

J. K. Simmons: Randall Zipper

Jerrod Carmichael: Freddy

Cecily Strong: Jillian

Lucy Punch: Emily

Michael McKean: Mark

Jason Ritter: Jacob

Sarah Baker: Elaine

Casey Wilson: Trish

Amy Landecker: Diane

Billy Magnussen: Ben

Megalyn Echikunwoke: Elise

Rebecca Drysdale: Dani

Randall Park: Agente Lee





La trama

Con un nuovo iPhone, un appartamento vicino al Grove e un comodo conto in banca lasciato dal suo amato defunto marito, Marnie Minervini (Susan Sarandon) si è felicemente trasferita dal New Jersey a Los Angeles per essere vicino a sua figlia Lori (Rose Byrne), un'affermata (ma ancora single) sceneggiatrice, con l'intenzione di soffocarla con l'amore materno. Ma quando decine di messaggi, visite inaspettate e conversazioni dominate da consigli non richiesti costringono Lori a tracciare rigidi confini personali, Marnie trova il modo di incanalare il suo eterno ottimismo e la sua grande generosità per cambiare la vita degli altri, trovando al contempo un nuovo scopo nella vita.





Curiosità



La casa in cui Marnie si reca per fare la baby-sitter è la casa dell'originale Nightmare - Dal profondo della notte di Wes Craven.



Lucy Punch e Casey Wilson erano entrambe incinta durante le riprese del film. Le loro gravidanze sono state incluse nella storia.



Ogni volta che Marnie è al volante ascolta Beyoncé.



Il personaggio di Susan Sarandon fa riferimento ad un viaggio ad Atlantic City. Sarandon ha recitato nel film Atlantic City nel 1980, ruolo che le è valso una nomination all'Oscar.



Il film pur avendo avuto il plauso della critica è stato un flop al box-office con un incasso in patria di poco più di 4 milioni di dollari da un budget stimato di circa 3 milioni di dollari.



Le musiche originali del film sono di Jonathan Sadoff (Beautiful Creatures - La sedicesima luna). Sadoff e la regista Lorene Scafaria tornano a collaborare dopo Cercasi amore per la fine del mondo. I crediti televisivi di Sadoff includono la serie drammatica del 2014 prodotta da AMC The Divide e i pilot ABC di An American Education, Middle Age Rage e Dangerous Liaisons. Sadoff ex membro del collettivo musicale "Thenewno2" ha anche arrangiato la canzone di Ed Sheeran "I See Fire" per la performance alla premiere di Lo Hobbit: La desolazione di Smaug.



1. I Was Here - Beyoncé

2. Morning, Shipwreck - The Shortcoats

3. Baby Oh Baby - Fat City

4. Martini - Peter Sandler

5. Liar To Me - Chance Bone, Lennon Bone, Andrew Burri, Peter Lalish & David Lizmi

6. My Heartstrings - Jay Graydon & Timothy Hosman

7. That's The Way It Is With Me - Barbara Stephens

8. Come Fly With Me (Live At The Sands) - Frank Sinatra

9. Trail Dust - Vic Martin's Western Merry Makers

10. Come A Little Bit Closer - Jay & The Americans

11. We Can't Be Friends (Instrumental) - Lorene Scafaria

12. Here You Come Again - Dolly Parton

13. Zorba il greco (Theme) - Herb Alpert & The Tijuana Brass

14. Four In The Morning - Dave Moore

15. I Love So Much About You - Stephen Edwards

16. Santa Lucia - Jack Jezzro

17. To Daddy - Dolly Parton

18. Daddy's Home - Shep & The Limelites

19. Run Around - Blues Traveler

20. The Darkness We All Need - Blues Traveler & Secondhand Serenade

21. Thieving - Chance Bone, Lennon Bone, Andrew Burri, Oliver Hill, Peter Lalish and David Lizmi

22. Angel Of The Morning - Juice Newton

23. Crease In The Map - Chance Bone, Lennon Bone, Andrew Burri, Peter Lalish, David Lizmi, Dan Molad and Elizabeth Ziman

