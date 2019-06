La Bambola Assassina: la colonna sonora ufficiale del remake

Di Pietro Ferraro lunedì 24 giugno 2019

Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del remake "La Bambola Assassina" nei cinema italiani dal 19 giugno 2019.

Waxwork Records ha pubblicato la colonna sonora del remake La Bambola Assassina (Child's Play) con musiche del compositore Premio EMMY e BAFTA Bear McCreary (Godzilla ii: King Of The Monsters, The Walking Dead) disponibile in una speciale edizione deluxe in vinile. Diretto da Lars Klevberg e interpretato da Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Brian Tyree Henry e con la nuova voce di Chucky fornita da Mark Hamill (Star Wars). "La Bambola Assassina" è il rifacimento dell'omonimo film horror americano del 1988. La trama segue una famiglia che è terrorizzata da una bambola high-tech che rifiuta la sua programmazione e diventa consapevole di sé.

Bear McCreary ha composto la musica de "La Bambola Assassina" con il supporto di "un'orchestra di giocattoli". McCreary usa la sua stessa voce per creare un minaccioso "coro di bambini" e collabora a stretto contatto con il leggendario attore Mark Hamill che canta la traccia per il film, "The Buddi Song". Ispirato alle origini del giocattolo Chucky, McCreary si mette alla prova componendo una partitura esclusivamente con giocattoli e strumenti portatili, evitando completamente l'orchestra tradizionale. Pianoforti giocattolo, slinkies, xilofoni, sonagli, ukulele, fisarmoniche, kazoo, ghironde e altro ancora si sposano con una varietà di sintetizzatori, percussioni, violini, viole, violoncelli e bassi per creare una colonna sonora totalmente originale, terrificante e dinamica.

Trovate al colonna sonora disponibile per l'acquisto QUI e per l'ascolto su SPOTIFY.

TRACK LISTINGS:

Side A

1. The Buddi Song

2. Theme From Child's Play

3. Birth Of Chucky

4. Karen And Andy

5. A Surprise For Andy

6. A New Friend

7. Tickle Time

Side B

8. Bad Influence

9. Taking Down The Lights

10. The Watermelon Man

11. Deactivating Chucky

Side C

12. In The Basement

13. The New Doll

14. Kaslan Car

15. Andy At Bat

16. Convergence At Zed Mart

Side D

17. Zed Mart Massacre

18. Chucky's Trap

19. Friends Until The End

20. Kaslan Theme

21. Child's Play Theme (1988)