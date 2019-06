Atto di Fede: trailer italiano del dramma biografico con Topher Grace e Josh Lucas

Di Pietro Ferraro lunedì 24 giugno 2019

Atto di Fede: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico di Roxann Dawson nei cinema italiani dal 27 giugno 2019.

20th Century Fox il 27 giugno porta nei cinema italiani Atto di Fede (Breaktrough), il dramma biografico di stampo religioso basato sulla vera storia di Joyce Smith che crede di essere stata in grado di riportare suo figlio in vita attraverso il potere della preghiera. Quando aveva 14 anni, il figlio di Joyce, John, annegò accidentalmente nel lago di St. Louis rimanendo senza vita per quasi un'ora, con una rianimazione cardiopolmonare eseguita dai soccorritori senza risultato per 27 minuti. la madre, Joyce Smith, entrò nella stanza, pregando ad alta voce ed improvvisamente il battito cardiaco riprese e John tornò.

"Atto di Fede" parla di Joyce e delle sue esperienze che la donna ha narrato in un libro. Chrissy Metz interpreta Joyce, con Marcel Ruiz nei panni del figlio John, e un cast tra include Josh Lucas, Topher Grace, Mike Colter, Sam Trammell e Dennis Haysbert.

La trama ufficiale:





Il quattordicenne John, durante una mattina di inverno, cade nel lago ghiacciato di St. Louis, nel Missouri, annegando. La rianimazione cardiopolmonare, praticata per quasi mezz'ora, non porta a nessun risultato e il ragazzo viene dichiarato morto. La sua famiglia è in preda alla disperazione, ma sua madre, Joyce Smith, non è ancora pronta a perdere suo figlio e, seduta ai piedi del suo capezzale, inizia a pregare ad alta voce. Tutta la sua fede riuscirà a salvarlo e inspiegabilmente - nonché miracolosamente - il cuore di John riprenderà a battere. Ma dopo essere morto per un'ora è possibile che il giovane sia ancora vivo?

"Atto di Fede" è diretto da Roxann Dawson, attrice conosciuta per il ruolo di B'Elanna Torres nella serie tv Star Trek Voyager. Dawson debutta come regista sul grande schermo con questo film dopo aver lavorato a lungo in tv, dirigendo alcuni episodi di "Mercy Street", "House of Cards", "Runaways" e "The Americans". La sceneggiatura è scritta da Grant Nieporte, basata sul libro di Joyce Smith intitolato "The Impossible".