Tomasz Kot interpreterà Nikola Tesla in un nuovo biopic

Di Antonio M. Abate lunedì 24 giugno 2019

Dopo Cold War, un biopic di Nikola Tesla per Tomasz Kot, protagonista, insieme a Joanna Kulig, dell'ultimo film di Paweł Pawlikowski

Lo scorso anno, partendo da Cannes, Cold War fece una lunga e tutto sommato fortunata cavalcata fino alla battuta d'arresto agli Oscar, dove niente ha potuto contro Roma di Alfonso Cuarón per il Miglior Film Straniero. Ora scopriamo che uno dei due protagonisti del film di Paweł Pawlikowski, Tomasz Kot, sarà il protagonista di un secondo biopic su Nikola Tesla - l'altro, annunciato tempo addietro, sarà diretto da Michael Almereyda.

Ad occuparsi della sceneggiatura e della regia sarà Anand Tucker (Hilary and Jackie, Shopgirl, Una proposta per dire sì), che è stato produttore de La ragazza con l'orecchino di perla. Tucker ha confermato di essere rimasto colpito proprio da quanto visto in Cold War, decidendo che si trattasse della scelta più appropriata per il ruolo.

Come ci ricorda Deadline, Nikola Tesla è già stato interpretato in più di un'occasione. Tra queste, c'è il Nicholas Hoult di Edison - L'uomo che illuminò il mondo (2017), così come il certamente più celebre David Bowie di The Prestige (2006). Nel frattempo, come già evidenziato in apertura, Ethan Hawke si cimenterà in un altro biopic sul noto inventore, quello diretto appunto da Michael Almereyda.