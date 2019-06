Il re leone: tracklist e dettagli della colonna sonora del remake live-action Disney

Di Pietro Ferraro martedì 25 giugno 2019

Svelati tracklist e dettagli della colonna sonora ufficiale del remake live-action "Il re leone" nelle sale italiane dal 21 agosto 2019.

Svelati una tracklist ufficiale e alcuni dettagli della colonna sonora ufficiale del remake live-action Il re leone che approderà nei cinema italiani il 21 agosto.

Questo rifacimento del classico d'animazione del 1994, realizzata in una meravigliosa CG fotorealistica, è diretta dal regista Jon Favreau (Il libro della giungla) che ha deciso di riproporre le canzoni iconiche di Tim Rice & Elton John che hanno contraddistinto l'originale, aggiungendo qualche novità lungo la strada.

I dettagli della colonna sonora de "Il re leone" sono stati rivelati in concomitanza con la messa in vendita dei biglietti per l'uscita americana del film, fissata al prossimo 19 luglio. La colonna sonora disponibile per il download a partire dall'11 luglio include brani popolari e molto amati cantati da artisti del calibro di Beyoncé, Donald Glover e Chiwetel Ejiofor. Inoltre la colonna sonora include una canzone nuova di zecca di John Rice intitolata "Never Too Late" che accompagnerà i titoli di coda.

La colonna sonora presenta nuove registrazioni delle canzoni originali scritte da John e Rice, partiture di Hans Zimmer e arrangiamenti vocali e corali africani di Lebo M. Inoltre Pharrell Williams ha prodotto cinque canzoni della colonna sonora tra cui "I Just Can not Wait to Be King" e "Can You Feel the Love Tonight".

Per quanto riguarda la partitura strumentale di Zimmer, il compositore ha adottato un approccio diverso per questo remake e per farlo oltre alla sua orchestra, Zimmer ha reclutato la Re-Collective Orchestra (guidata dai fondatori Matt Jones e Stephanie Matthews) e la Hollywood Studio Symphony. L'obiettivo di Zimmer era quello di provare e registrare lo spartito come una performance di un concerto dal vivo.

A seguire trovate l'elenco dei brani della colonna sonora che include un'unica traccia ancora non rivelata (la trovate contrassegnata con TBA). La colonna sonora digitale sarà disponibile dall'11 luglio mentre l'album fisico uscirà il 19 luglio, lo stesso giorno di uscita del film nei cinema americani.

TRACK LISTINGS:

1. “Circle of Life”/“Nants’ Ingonyama” – Performed by Lindiwe Mkhize; African vocals performed by Lebo M; written and composed by Elton John and Tim Rice; “Nants’ Ingonyama” written by Lebohang Morake and Hans Zimmer; produced by Hans Zimmer; vocals produced by Stephen Lipson

2. “Life’s Not Fair” – Hans Zimmer

3. “Rafiki’s Fireflies” – Hans Zimmer

4. “I Just Can’t Wait to Be King” – Performed by JD McCrary, Shahadi Wright Joseph and John Oliver; written by Elton John and Tim Rice; produced by Pharrell Williams; co-produced by Stephen Lipson

5. “Elephant Graveyard” – Hans Zimmer

6. “Be Prepared” (2019 Version) – Performed by Chiwetel Ejiofor; written by Elton John and Tim Rice; produced by Hans Zimmer and David Fleming

7. “Stampede” – Hans Zimmer

8. “Scar Takes the Throne” – Hans Zimmer

9. “Hakuna Matata” – Performed by Billy Eichner, Seth Rogen, JD McCrary and Donald Glover; written by Elton John and Tim Rice; produced by Pharrell Williams; co-produced by Stephen Lipson

10. “Simba is Alive!” – Hans Zimmer

11. “The Lion Sleeps Tonight” – Performed by Billy Eichner and Seth Rogen; written by Luigi Creatore, Hugo Peretti, George David Weiss and Solomon Linda; produced by Pharrell Williams

12. “Can You Feel the Love Tonight” – Performed by Beyoncé, Donald Glover, Billy Eichner and Seth Rogen; written by Elton John and Tim Rice; produced by Pharrell Williams; co-produced by Stephen Lipson

13. “Reflections of Mufasa” – Hans Zimmer

14. TBA

15. “Battle for Pride Rock” – Hans Zimmer

16. “Remember” – Hans Zimmer

17. “Never Too Late” – Performed by Elton John; African vocal and choir arrangements created and produced by Lebo M; written by Elton John and Tim Rice; produced by Greg Kurstin; additional production by Elton John and Matt Still

18. “He Lives in You” – Performed by Lebo M; written by Mark Mancina, Jay Rifkin and Lebohang Morake; produced by Lebo M and Mark Mancina

19. “Mbube” – Performed by Lebo M; African vocal and choir arrangements created and produced by Lebo M; written by Solomon Linda; produced by Pharrell Williams

Fonte: Collider