Alla corte di Ruth - RBG: trailer italiano del documentario su Ruth Bader Ginsburg

Di Pietro Ferraro martedì 25 giugno 2019

Alla corte di Ruth - RBG: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Betsy West e Julie Cohen sull'icona Ruth Bader Ginsburg.

Wanted Cinema ha reso disponibile un trailer italiano di Alla corte di Ruth - RBG, il documentario diretto da Betsy West e Julie Cohen che racconta la storia di Ruth Bader Ginsburg, Giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti e pioniera per i diritti delle donne.

Il film offre un ritratto biografico definitivo dell'avvocato e giudice che è diventata un'icona del cambiamento sociale e del progresso durante la sua ascesa attraverso le corti degli Stati Uniti. Dalla storia d'amore del suo matrimonio, alle sfide personali che ha dovuto affrontare durante la malattia del marito, la sua nuova fama su Internet e naturalmente, l'eredità duratura della sua acuta mente legale e l'impatto che ha avuto su una delle istituzioni centrali degli Stati Uniti.

Dagli anni Settanta a oggi, alla veneranda età di 85 anni, Ruth ha lottato per la parità dei diritti; una battaglia che le ha conferito una grande fama, al pari di una rockstar, tanto da ricevere il soprannome "Notorious RGB". Nel corso della sua vita ha dimostrato tutta la sua forza come avvocato, magistrato e giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, difendendo i diritti delle donne, ma anche offrendo se stessa come esempio di emancipazione civile. Ginsburg nominata dal Presidente Bill Clinton è una delle quattro donne che abbiano mai fatto parte della Corte Suprema. Nel 2009 è stata inserita da Forbes fra le 100 donne più potenti.

"Alla corte di Ruth - RBG" offre molte riprese di Ginsburg durante tutta la sua carriera, così come interviste con la famiglia, gli amici e colleghi. La vita e la storica carriera di Ruth Bader Ginsburg è stata narrata anche nel recente dramma biografico Una giusta causa (On the Basis of Sex) diretto da Mimi Leder e interpretato da Felicity Jones nei panni di Ginsburg.