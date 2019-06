Space Jam 2 ha iniziato le riprese: LeBron James lo annuncia ai fan via Twitter

Dopo la notizia che diverse star importanti della NBA e della WNBA si sono unite a LeBron James in Space Jam 2, il sequel dell'ibrido live-action / animazione Space Jam con Michael Jordan e Bugs Bunny, oggi abbiamo la conferma che Space Jam 2 ha iniziato le riprese.

LeBron James ha annunciato il via alla produzione su Twitter.

Come accennato I coprotagonisti di James della NBA e WNBA includeranno talenti come Anthony Davis dei Los Angeles Lakers, Damian Lillard dei Portland Trail Blazers, Chris Paul degli Houston Rockets, la star dei Golden State Warriors Klay Thompson, La leggenda della WNBA Diana Taurasi e la coppia di sorelle dei Los Angeles Sparks, Nneka e Chiney Ogwumike. L'attrice di Star Trek: Discovery e The Walking Dead Sonequa Martin-Green si unirà a tutte queste stelle del basket e si dice che interpreti la moglie di James.

È ovvio che questo sequel seguirà lo stesso percorso dello "Space Jam" originale e vedrà LeBron James cimentarsi una partita di pallacanestro cosmica con i personaggi dei Looney Tunes come compagni di squadra. Ricordiamo che l'originale "Space Jam" era caratterizzato da personaggi classici dei Looney Tunes come Bugs Bunny e Daffy Duck.

Joe Pytka (Felice e vincente) ha diretto l'originale "Space Jam" nel 1996 da una sceneggiatura scritta da Leo Benvenuti, Steve Rudnick, Timothy Harris e Herschel Weingrod. Ivan Reitman (Ghostbusters, Un poliziotto alle elementari) ha coprodotto l'ibrido live-action / animazione insieme a Joe Medjuck e Daniel Goldberg, e il film ha visto la musica di James Newton Howard, la fotografia di Michael Chapman e il montaggio di Sheldon Kahn. La Warner Bros. Feature Animation era dietro al film costato 80 milioni di dollari per un incasso totale nel mondo di 230 milioni.

Nell'agosto 2018 c'era Justin Lin (Fast & Furious 8, Star Trek Beyond) designato alla regia di "Space Jam 2", ma ha passato la mano rimpiazzato dal regista Terence Nance. Lin è ancora uno degli sceneggiatori accreditati del sequel insieme ad Alfredo Botello, Andrew Dodge e Willie Ebersol basato sui personaggi creati da Chuck Jones. Ryan Coogler, regista di Black Panther e Creed, è produttore del sequel con Maverick Carter e Justin Lin. LeBron James è produttore esecutivo del film insieme a Allison Abbate e Sev Ohanian. Le riprese di "Space Jam 2" si svolgeranno in California per un'uscita fissata al 16 luglio 2021.

Man this really just hit me! I’m really shooting Space Jam 2!! This is so surreal and doesn’t even make sense to me! Where I come from man and what I saw growing up this doesn’t add up to me! 🤦🏾‍♂️! I’m truly grateful and beyond blessed. This is CRAZINESS. 🏀 🐰 🎥 👑🙏🏾