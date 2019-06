Tone-Deaf: trailer del thriller-horror con Robert Patrick aspirante serial killer

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 giugno 2019

Tone-Deaf: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror con Robert Patrick nei cinema americani dal 23 agosto 2019.

Nel primo trailer di Tone-Deaf vediamo Robert Patrick (Terminator 2, Scorpion) nei panni di un eccentrico vedovo che si propone di massacrare una Millennial. Il film ha debuttato al festival SXSW all'inizio di quest'anno ricevendo reazioni miste a causa dello humour nerissimo, secondo i detrattori non bilanciatissmo, che costella la pellicola.

Robert Patrick guida un cast che include Amanda Crew, Hayley Marie Norman, Johnny Pemberton, Nancy Linehan Charles, AnnaLynne McCord, Keisha Castle-Hughes, con Ray Wise e Kim Delaney.

Harvey ha vissuto una bella vita. Ha fatto tutto tranne una cosa. Non sa cosa si prova ad uccidere qualcuno. Ma lo scoprirà presto, mentre si appresta a soddisfare quel desiderio. Dopo la perdita del lavoro e l'ìmplosione della sua ultima relazione disfunzionale, Olive (Amanda Crew) lascia la città per il fine settimana, fuggendo in campagna in cerca di un po' di pace e autoriflessione. Lei affitta una casa di campagna da un eccentrico vedovo di nome Harvey (Robert Patrick). Ben presto due generazioni entrano in collisione con risultati terrificanti mentre Olive risveglia le tendenze omicide di Harvey e si immerge in una lotta intrisa di sangue per la sua vita. Tone-Deaf è più che un normale film slasher e fornisce una critica oscura del bizzarro clima culturale e politico attualmente esistente.

Richard Bates, Jr. scrive e dirige "Tone-Deaf" con Saban Films che distribuirà la pellicola nelle sale americane il 23 agosto.