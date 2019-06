The Peanut Butter Falcon: trailer del film con Shia LaBeouf

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 giugno 2019

The Peanut Butter Falcon: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico con Shia LaBeouf nei cinema americani dal 9 agosto 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un trailer e una locandina di The Peanut Butter Falcon, film che racconta di un giovane con sindrome di Down (Zack Gottsagen) che decide di perseguire il suo sogno di diventare un wrestler professionista; ad aiutarlo lungo la strada ci sarà tra gli altri Shia LaBeouf reduce dal ruolo del tennista John McEnroe nel biopic sportivo Borg McEnroe.

"The Peanut Butter Falcon" è una storia d'avventura ambientata nel mondo di un moderno Mark Twain che inizia quando Zak, un giovane con sindrome di Down, fugge da una casa di cura dove vive per inseguire il suo sogno di diventare un wrestler professionista e frequentare la scuola di wrestling del suo idolo, The Salt Water Redneck (Thomas Haden Chruch). Una strana svolta negli eventi lo accomuna a Tyler (Shia LaBeouf), un piccolo fuorilegge in fuga, che diventa l'allenatore e alleato improbabile di Zak. Insieme i due navigano attraverso i delta, sfuggono alla cattura, bevono whisky, trovano Dio, prendono del pesce e convincono Eleanor (Dakota Johnson), una gentile collaboratrice incaricata del ritorno di Zak alla struttura che lo ospita, ad unirsi al loro viaggio.

Nel film recitano anche John Hawkes, Bruce Dern, Jon Bernthal, Jake "The Snake" Roberts, Mick Foley, Yelawolf, Raquel Aurora, Michael Berthold e Deja Dee.

"The Peanut Butter Falcon" scritto e diretto da Tyler Nilson e Michael Schwartz debutta nei cinema americani il 9 agosto.

Fonte: SlashFilm