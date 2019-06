16 BITS: trailer e campagna Indiegogo per l'action con protagonista il personaggio di un videogioco picchiaduro

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 giugno 2019

Lanciata una campagna Indiegogo per "16 Bits", un film d'azione live-action con protagonista il personaggio di un picchiaduro che prende vita nel mondo reale.

E se un personaggio di un videogioco "picchiaduro" a 16 bit prendesse vita nel mondo reale? La risposta umoristica e violenta a questa domanda è esplorata nel film d'azione 16 Bits dello sceneggiatore e regista Aaron Mento (Ugly Sweater Party). E prima che le riprese del film prendano il via a novembre, è stata lanciata una campagna Indiegogo a supporto dell'ambizioso progetto.

Le linee tra realtà e videogiochi si dissolvono in "16 Bits", quando un perdente solitario fa amicizia con un brutale combattente di strada che emerge da un vecchio gioco di combattimento a 16 bit.

"Ricco di personaggi esaltanti, un senso dell'umorismo perfido e un'azione spaccaossa, 16 Bits è un giro sulle montagne russe selvaggio e surreale", afferma il produttore J. Horton. Questa è una delle prime pellicole che J. Horton ha prodotto ma non diretto: "È stato il copione di Aaron che mi ha fatto davvero desiderare di immergermi nella produzione di materiale per altri registi". Il lavoro precedente di Horton include Monsters in the Woods, Edges of Darkness e The Campus. Horton è alla sua prima collobaorazione con con lo sceneggiatore e regista Aaron Mento.

"Questa è la brutale commedia dark che ho sempre voluto vedere, e ora la stiamo rendendo realtà", afferma il regista Aaron Mento, che ha scritto la parte di Waxx Waster appositamente per l'attore Kevin Caliber. "Kevin è nato per interpretare questo ruolo. Ovviamente ha la straordinaria fisicità di un combattente di videogiochi, ma la sua arma più letale con cui vi stednerà saranno le sue gag comiche".

Il commento dell'attore Kevin Caliber noto per il ruolo di Blaze nella serie tv Future Man.

Mi divertirò molto a rendere Waxx il personaggio più tosto del mondo dei videogiochi! Ci stiamo divertendo molto nel creare questo mondo e questi personaggi e non faremo sconti. So che questa cosa sarà contorta perché ho già lavorato con Aaron e conosco i tipi di film che ama.

In "16 Bits" recitano anche Scott Butler, Charles Chudabala ed Emily Dahm con l'uscita prevista per la primavera del 2020.

Per saperne di più su "16 Bits" visita la pagina ufficiale della campagna Indiegogo del film.