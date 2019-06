L'inganno Perfetto - The Good Liar: trailer del thriller con Helen Mirren e Ian McKellen

Di Pietro Ferraro giovedì 27 giugno 2019

L'inganno Perfetto: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Bill Condon nei cinema americani dal 15 novembre 2019.

Warner Bros. ha reso disponibili un trailer e una locandina del thriller L'inganno perfetto (The Good Liar), il nuovo film del regista Bill Condon, che recentemente ha diretto per la Disney il remake live-action La bella e la bestia, che vede protagonisti la due volte Premio Oscar Helen Mirren (The Queen) e due cvolte candidato all'Oscar Ian McKellen (Il signore degli anelli, Demoni e dei).

"L'inganno perfetto" è incentrato su un artista della truffa di lunga data, Roy Courtnay (Ian McKellen), che ha fatto del raggiro una sorta di "professione". Non riesce a credere alla sua fortuna quando incontra una vedova piuttosto benestante di nome Betty McLeish (Hellen Mirren) attraverso un sito di appuntamenti online. Mentre Betty apre la sua casa e la sua vita a Roy, si scopre piuttosto sorprendentemente che l'uomo tiene realmente a lei. Questa svolta trasforma quella che doveva essere una truffa piuttosto semplice nel più precario e funambolico rischio della sua vita.

Il cast del film include anche Russell Tovey (serie tv "Quantico") e Jim Carter (serie tv "Downton Abbey").

Jeffrey Hatcher (Mr. Holmes) ha scritto la sceneggiatura basata sul famoso romanzo "The Good Liar" di Nicholas Searle.

La squadra che ha supportato Condon dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Tobias Schliessler ("La bella e la bestia", "Mr. Holmes"), lo scenografo John Stevenson (candidato ai BAFTA per "Burton and Taylor"), la montatrice Virginia Katz ("La bella e la bestia, "Mr. Holmes") e la costumista Keith Madden (miniserie "Patrick Melrose","Mr. Holmes"). La musica è composta dal due volte candidato all'Oscar Carter Burwell ("Tre Manifesti a Ebbing, Missouri", "Carol").

"L'inganno perfetto" debutta nei cinema americani il 15 novembre 2019.