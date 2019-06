E' morto Billy Drago, il Frank Nitti del film "Gli Intoccabili"

Di Pietro Ferraro giovedì 27 giugno 2019

E' scomparso a 73 anni Billy Drago, attore americano noto per il ruolo del gangster Frank Nitti nel classico "Gli Intoccabili" di Brian De Palma.

Billy Drago, attore noto al grande pubblico per ruoli da "villain", in particolare il Frank Nitti nel film Gli Intoccabili, è scomparso all'età di 73 anni per le conseguenze di un ictus.

Nato il 30 novembre 1945 a Hugoton, nel Kansas, il nome di Drago era William Eugen Burrows Jr. poi cambiato in Billy Drago quando William decide di intraprendere al carriera di aspirante attore. Il debutto nello show business arriva come stuntman, seguito da un lavoro come conduttore radiofonico, per poi unirsi ad una compagnia di recitazione che lo porterà prima in Canada e poi a New York. Drago inizia a recitare professionalmente nel 1979 nel film televisivo No Other Love, dando il via a quella che sarebbe diventata una carriera durata decenni costellata da oltre 100 diversi ruoli.

Il ruolo più famoso di Drago è probabilmente quello interpretato nel film di Brian De Palma, The Untouchables - Gli Intoccabili. Uscito nel 1987, Drago ha recitato nel film insieme a Robert Stack, Kevin Costner, Sean Connery, Andy Garcia, Robert De Niro e Patricia Clarkson. Basato sull'omonimo libro, la storia segue il vero team degli "Intoccabili" assemblato e guidato da Elliot Ness per abbattere Al Capone durante l'era del Proibizionismo. Nel film Drago interpreta il gelido Frank Nitti, gangster italoamericano e braccio destro di Capone.

Il mafioso Frank Nitti è solo uno dei tanti ruoli che l'attore ha interpretato nel corso della sua lunga carriera. Uno suoi primi ruoli cinematografici l'ha visto recitare nel western Windwalker (1980), sul set del film Drago incontrerà l'attrice Silvana Gallardo con cui è rimasto sposato per 32 anni fino alla scomparsa dell'attrice nel 2012. Drago ha recitato anche nel thriller Alla maniera di Cutter (1979) al fianco di Jeff Bridges, nel western Il cavaliere pallido (1985) con Clint Eastwood, nell'action Invasion U.S.A. (1985) con Chuck Norris film) e nell'horror Vamp (1986) con Grace Jones.

Gli anni '90 vedono Drago ancora nei panni di antagonista nel sequel Delta Force 2 (1990) che lo vede riunirsi con Chuck Norris e recitare in alcuni action con l'attrice e artista marziale Cynthia Rothrock tra cui Codice marziale 2 (1991) e L'angelo della vendetta (1993). Nel 1993 è al fianco di un'Angelina Jolie esordiente nell'action fantascientifico Cyborg 2. Nel 1995 recita con Michale Paré in un altro film di fantascienza, stavolta a sfondo post-apocalittico, dal titolo Lunar Cop - Poliziotto dello spazio e nel 1996 è nel cast stellare del poliziesco Il tempo dei cani pazzi in cui recitano Richard Dreyfuss, Gabriel Byrne, Jeff Goldblum, Ellen Barkin, Diane Lane, Burt Reynolds, Richard Pryor e Kyle MacLachlan.

Drago ha avuto ruoli memorabili anche in una vasta gamma di serie tv tra cui Walker Texas Ranger, X-Files, Streghe, Le avventure di Brisco County Jr. e Supernatural. Gli anni 2000 vedono Drago recitare nel prequel Tremors 4 - Agli inizi della leggenda (2004), nel remake Le colline hanno gli occhi (2006) e nell'horror Children of the Corn: Genesis (2011) oltre che in video musicali di Michael Jackson e Mike + The Mechanics. L'ultimo ruolo di Drago sul grande schermo risale al 2014 nel biopic Low Down con John Hawkes ed Elle Fanning, storia del famigerato pianista jazz Joe Albany.





Filmografia

No other love (1978)

Windwalker (1979)

Alla maniera di Cutter (1979)

Il cavaliere pallido (1985)

Invasion U.S.A. (1985)

Vamp (1986)

The Untouchables - Gli intoccabili (1987)

True blood (1989)

Delta Force 2: Colombia connection - Il massacro (1990)

Martial Law 2: Undercover (1991)

Cyborg 2 (1993)

L'angelo della vendetta (Lady Dragon 2) (1993)

Lunarcop (1995)

Dollari sporchi di sangue (1996)

Il tempo dei cani pazzi (1996)

Tremors 4 - Agli inizi della leggenda (2004)

Mysterious skin (2004)

Le colline hanno gli occhi (2006)

7 mummies (2006)

Children of the Corn: Genesis (2011)

Low Down (2014)

