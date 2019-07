Teen Spirit - A un Passo dal Sogno: trailer e uscita italiana del film musicale con Elle Fanning

1 luglio 2019

Teen Spirit: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Max Minghella nei cinema italiani dal 29 agosto 2019.

Il 29 agosto Notorious Pictures porta nei cinema italiani Teen Spirit - A un Passo dal Sogno, il dramma musicale con protagonista Elle Fanning descritto come una digressione viscerale ed elegante della storia di Cenerentola.

Violet (Elle Fanning), sedici anni, sogna di fare la cantante e vive sola con sua madre che ha difficoltà ad arrivare a fine mese. Quando scopre che sono aperte le audizioni per il talent show Teen Star, partecipa nella speranza che sia il punto di partenza per la sua carriera di cantante. Dopo qualche difficoltà iniziale con sua grande gioia riesce ad arrivare in finale e a vincere. La sua voce conquista tutti e realizza il suo sogno diventando una star.

Il cast del film include anche Zlatko Buric, Agnieszka Grochowska, Clara Rugaard, Millie Brady, Olivia Gray, Ruairi O’Connor, Archie Madekwe, Jordan Stephens e Ursula Holliday.

Elle Fanning nel film canta canzoni di Robyn, Tegan and Sara, Ellie Goulding, Annie Lennox, Orbital, Sigrid, Carly Rae Jespen e Jack Antonoff. Inoltre, "Teen Spirit" include musiche di No Doubt, Katy Perry, Grimes, Ariana Grande, The Undertones, Aqua, Alice Deejay, Whigfield e Major Lazer.

Max Minghella (The Handmaid’s Tale) ha scritto la sceneggiatura di "Teen Spirit" che segna il suo debutto alla regia.